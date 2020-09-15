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Рубрика: В мире

Блумберг выделит 100 миллионов долларов на поддержку Байдена

Майкл Блумберг и Джо Байден. Фото: AFP/Mark RALSTON Майкл Блумберг и Джо Байден. Фото: AFP/Mark RALSTON
Майкл Блумберг и Джо Байден. Фото: AFP/Mark RALSTON

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, выбывший из предвыборной гонки, выделит 100 миллионов долларов на поддержку кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп назвал "позором" предвыборную кампанию Блумберга

Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press, отмечая, что средства будут направлены на проведение мероприятий в поддержку Байдена во Флориде. Уточняется, что часть средств Блумберг выделяет на телерекламу на английском и испанском языках с целью заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению Байдена в этом штате.

По данным ТАСС, Флорида входит в число так называемых колеблющихся штатов, где между кандидатами от республиканцев и демократов, как ожидается, развернется основная борьба, исход которой предсказать заранее трудно. Данные социологического опроса свидетельствуют, что во Флориде Байдена поддерживают 49%, а Трампа - 46%.

Напомним, Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года и потратил около полумиллиарда долларов на свою кампанию. Он заявлял, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа, а в президенты идет с целью "нанести ему поражение и восстановить Америку". После крайне неудачных для него результатов "супервторника", миллиардер выбыл из гонки и поддержал кандидатуру Байдена.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден.

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