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15.09.2020 07:49
Рубрика: В мире

Каракас обвинил американца в попытке организации теракта

Текст: Максим Макарычев
Главный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, выступая в эфире государственного телевидения страны, заявил, что гражданину США, недавно задержанному в непосредственной близости от венесуэльских стратегических объектов, предъявлены обвинения в предполагаемом террористическом заговоре с целью саботажа работы нефтеперерабатывающих заводов Боливарианской республики, что могло также отразиться на энергоснабжении страны.

По словам прокурора, на мобильных телефонах, изъятых у американца и трех его предполагаемых сообщников, имеются изображения предполагаемых целей, в том числе большого моста в штате Сулия, военных объектов и нефтеперерабатывающих заводов в штате Фалкон. Прокурор показал фотографии оружия, якобы изъятого у злоумышленников, а также спутникового телефона и сумки с большой суммой американских долларов. Этот человек, предположительно связанный с ЦРУ, заручился поддержкой трех венесуэльских граждан, которые были арестованы вместе с ним у нефтеперерабатывающих заводов на северном побережье Карибского моря, заявил главный прокурор Венесуэлы. По информации Associated Press, подозреваемого зовут Мэтью Джон Хит.

Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP
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Президент Николас Мадуро заявил в минувшую пятницу о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина США, сообщив, что тот служил морским пехотинцем и работал на ЦРУ в Ираке. Власти США пока не комментируют данный инцидент.

Арест произошел на фоне серьезной нехватки бензина в республике, из-за которой возникли очереди на заправку длиной в сотни метров даже в Каракасе. Хита обвиняют в организации теракта на нефтеперерабатывающих заводах Amuay и Cardon. По словам прокурора, его также обвиняют в незаконном въезде в Венесуэлу. У иностранца не было паспорта, а копия документа была спрятана в обуви.

Сааб сказал, что среди троих венесуэльцев, обвиняемых в сговоре с Хитом, есть военный. Власти заявили, что в результате расследования были арестованы еще четыре венесуэльца, обвиняемые в том, что помогли Хиту проникнуть в страну из Колумбии. По словам прокурора, Хит работал в Ираке специалистом по коммуникациям с 2006 по 2016 годы.

Этот арест последовал за неудавшимся вторжением в Венесуэлу в начале мая, в результате которого в венесуэльскую тюрьму были отправлены два бывших американских "зеленых берета", которые, как уточнили в Каракасе, участвовали в попытке свергнуть социалистическое правительство страны. Двое бывших солдат спецназа США были арестованы вместе с более чем 80 венесуэльскими мятежниками, которые устроили неудачную операцию под названием "Операция Гидеон", направленную на отстранение от власти Николаса Мадуро. Бывшие "зеленые береты" недавно были приговорены к 20 годам тюремного заключения. Власти Венесуэлы заявили, что американцы признались в причастности к заговору. Администрация Трампа отрицает свое отношение к данной операции.

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