Как современные технологии облегчают работу врачей

Доктор Печкин

В Самарской области стартовал пилот в помощь нацпроекту "Здравоохранение": почтальоны с помощью планшетов помогают селянам получать услуги телемедицины - проконсультироваться у терапевта или невролога из центральной районной больницы.

Проект реализуется местным минздравом и Управлением федеральной почтовой связи региона. Еще в 2018 году в области впервые в стране стартовало ноу-хау в поддержку активного долголетия: работники почты стали помогать пенсионерам мерить давление, вызывать врача на дом, записываться на прием через интернет или приглашать на прививку от гриппа в поликлинику. Почтальонов даже учили оказывать первую медпомощь пожилым.

Теперь участие печкиных стало еще существенней. Почтальоны в Большеглушицком, Красноармейском, Пестравском, Челно-Вершинском и Шенталинском районах начали помогать проводить телемедицинские консультации пациентам на дому с помощью планшетов и специализированного программного обеспечения.

- Онлайн-консультации - новая технология в развитии нашей медицины, активно внедряем ее в практику, - рассказал врач-невролог Пестравской ЦРБ Владимир Новгородцев. - Теперь и наши маломобильные пациенты, которым сложно добраться до больницы, особенно из отдаленных сел, могут обратиться за помощью, получить консультацию, чтобы знать, как им продолжать дальнейшее лечение. Врач посетит пациента на дому, а затем можно проводить коррекцию лечения, новые назначения уже онлайн.

В прямом эфире

На Сахалине телемедицина спасла жизнь младенцу

Телемедицина позволяет получать помощь ведущих специалистов из разных городов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Веб-камера, большой экран и несколько людей в белых халатах, которые проводят видеосовещание, чтобы помочь самым сложным пациентам. Такая картина для сахалинских врачей уже стала привычной. С развитием в рамках нацпроекта "Здравоохранение" телемедицинских технологий многие профессиональные вопросы стали решаться быстрее.

Телемедицина позволяет медикам консультироваться с коллегами относительно сложных пациентов, а жителям островного региона получать помощь как лучших местных врачей, так и ведущих специалистов из других городов. Один из случаев стал особенным. Благодаря нескольким телеконсультациям удалось поставить диагноз и спасти жизнь ребенку, который родился в конце прошлого года с огромной опухолью головного мозга. Когда кроха попал в руки врачей областной детской больницы, они сразу же связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Несколько онлайн-сеансов, тщательное изучение всех документов - и коллеги из федерального центра соглашаются принять младенца в столице.

- Вопрос решился быстро. Было важно как можно скорее организовать лечение - опухоль угрожала жизни ребенка. Благодаря телемедицине его срочно прооперировали. Сейчас это здоровый мальчик, - рассказала главный врач сахалинской больницы Лариса Фатеева.

Был ли возможен такой исход без применения современных технологий? Конечно, медики и раньше были открыты друг другу, консультировались и направляли сложных пациентов в клиники, где больше шансов им помочь. Требовалось время, чтобы описать проблему, переправить результаты анализов. Теперь же врач, который находится за несколько тысяч километров, может проводить осмотр совместно с коллегами.

Таких консультаций на Сахалине проводится все больше. И если за прошлый год прошло 360 онлайн-приемов, то уже к началу лета текущего состоялось 328 видео­включений. И это только с федеральным центром. Еще больше интернет-совещаний проходит между районными больницами и областными медучреждениями.

- Современные дистанционные технологии позволяют поднять эффективность лечения и диагностики на качественно новый уровень, - отмечает замдиректора по информационным технологиям сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра Елена Ханбикова. - Врач заносит в систему сведения о пациенте, его документы. После запрашивает консультацию специалиста в учреждении по своему усмотрению. Скорость ответа - от одного часа. При необходимости к участию в сеансе приглашают пациента.

Дина Непомнящая, Сахалинская область

Медицина

Сеченовский университет разработает метод рекомендации о дистанционном наблюдении за пациентами

Врачи смогут не только консультировать пациентов дистанционно, но и наблюдать за ними с помощью телемедицинских технологий. Об этом "РГ" рассказал директор Института цифровой медицины Сеченовского университета Георгий Лебедев. Он пояснил, что сейчас университетом по заданию минздрава разрабатываются методические рекомендации об использовании технологий телемедицины при удаленном мониторинге за состоянием здоровья больных, а также проводятся исследования. По его словам, если консультации специалиста можно организовать с помощью гаджетов, то дистанционное наблюдение должно включать достаточно серьезную диагностику. "Нужны специальные устройства или приборы, которые будут передавать данные в самом максимальном разрешении. Важно понять, как удаленно сможет работать врач", - подчеркнул он. Лебедев отметил, что первые методические рекомендации появятся для удаленного наблюдения за пациентами с мочекаменной болезнью и инфекциями мочевого пузыря, онкологическими заболеваниями, а также беременными женщинами. В числе проектов Сеченовского университета также организация медицинского стационара на дому с регистратурной поддержкой.

Инвестиции

Эксперты прогнозируют масштабное развитие рынка российской телемедицины

Пандемия коронавируса подстегнула развитие рынка телемедицины, который стал одним из самых перспективных сегментов для инвестирования, рассказали "Российской газете" в пресс-службе VEB Ventures (дочерней компании ВЭБ.РФ). Так, по ее прогнозам, среднегодовой темп прироста российского рынка телемедицинских услуг в ближайшие пять лет составит около 116%. И если за 2019 год его объем оценивается в 1,5 миллиарда рублей, то к 2025 году он может вырасти более чем в 60 раз, достигнув 96 миллиардов рублей. При этом за первый квартал 2020 года в нашей стране рост объема инвестиций в цифровое здравоохранение вырос на 72%: телемедицинские компании демонстрировали активный рост, несмотря на падение всех рынков. А за последние три года объем венчурных инвестиций в телемедицину составил около 2 млрд рублей. Драйвером роста эксперты называют доступ широкого круга пациентов к услугам телемедицинских платформ. Также они пользуются все большим интересом и у частных клиник, постепенно становясь востребованной и даже обязательной сервисной услугой современной медорганизации.