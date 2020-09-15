Стало известно имя нового генсека кабинета министров Японии

Должность генерального секретаря кабинета министров Японии займет Кацунобу Като, который в настоящее время руководит министерством здравоохранения, труда и социального благосостояния страны. Об этом сообщает агентство Киодо.

Напомним, что 16 сентября национальный парламент официально утвердит в должности премьера Ёсихидэ Сугу, после чего будет объявлен обновленный состав правительства.

Суга-сан 14 сентября с уверенным перевесом одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он возглавит кабинет вместо уходящего по состоянию здоровья в отставку Синдзо Абэ.

Ожидается, что в команде Суги продолжат работать действующие вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, глава МИД Тосимицу Мотэги, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, а также руководитель транспортного ведомства Кадзуёси Акаба.