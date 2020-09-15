В США озвучили срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

Испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca в США не возобновятся как минимум до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

"Процесс набора волонтеров в программу поставлен на паузу и возобновится не раньше, чем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США завершит расследование инцидента", - цитирует издание ТАСС.

Ранее было объявлено о возобновлении испытаний препарата в Великобритании и Бразилии. Напомним, власти США направили дополнительные средства на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Корпорация AstraZeneca получила свыше миллиарда долларов ($1,2 млрд). Над созданием эффективного лекарства также работают специалисты компаний Moderna, Merck и Pfizer, Johnson & Johnson. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США вложила в эти проекты 12 миллиардов долларов.

Тем временем, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что граждане Соединенных Штатов смогут вернуться к прежнему образу жизни не раньше середины или конца 2021 года, даже если появится вакцина от коронавируса.