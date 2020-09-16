Kia выпустит 11 новинок под новым брендом

Вслед за Hyundai о создании нового суббренда, под которым будут выпускаться BEV (battery electric vehicle), объявила компания Kia. Опубликован тизер модельного ряда, на котором показаны семь будущих новинок.

"С момента начала продажи нашего первого электрокара Kia Ray EV в 2011 году, мы реализовали свыше ста тысяч автомобилей с источником питания от аккумулятора, - сказал президент Kia Хо Сунг Сонг, выступая на мероприятии на заводе компании в Хвасунге. - Мы продолжим нашу стратегию развития модельной линейки электрокаров, и к 2029 года на их долю будет приходится примерно 25% от всего объёма продаж марки".

Линейка электромобилей будет расширена до 11 моделей к 2025 году. Семь моделей, показанных на опубликованном скетче, будут выпущены в течение семи лет. Первый из них, который называется EV - это подтверждено официально, представят в 2021 году, компания приступила к его испытаниям.

В Kia отметили, что популяризация электротранспорта будет осуществляться в том числе через развитие зарядной инфраструктуры: в сентябре 2019 года Kia инвестировала в проект быстрых зарядных станций IONITY в Европе, также ведётся поиск партнёров по созданию разветвлённой сети зарядок в Китае и США, до 2030 года компания планирует построить сеть из полутора тысяч ЭЗС в Южной Корее. Уже к 2021 году Hyundai Motor Group установит 120 быстрых зарядных станций на двенадцати автомагистралях страны, которые соединяют восемь провинций.