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16.09.2020 07:53
Рубрика: Легковые авто

Kia выпустит 11 новинок под новым брендом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Вслед за Hyundai о создании нового суббренда, под которым будут выпускаться BEV (battery electric vehicle), объявила компания Kia. Опубликован тизер модельного ряда, на котором показаны семь будущих новинок.

Фото: www.motoring.com.au
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"С момента начала продажи нашего первого электрокара Kia Ray EV в 2011 году, мы реализовали свыше ста тысяч автомобилей с источником питания от аккумулятора, - сказал президент Kia Хо Сунг Сонг, выступая на мероприятии на заводе компании в Хвасунге. - Мы продолжим нашу стратегию развития модельной линейки электрокаров, и к 2029 года на их долю будет приходится примерно 25% от всего объёма продаж марки".

Линейка электромобилей будет расширена до 11 моделей к 2025 году. Семь моделей, показанных на опубликованном скетче, будут выпущены в течение семи лет. Первый из них, который называется EV - это подтверждено официально, представят в 2021 году, компания приступила к его испытаниям.

В Kia отметили, что популяризация электротранспорта будет осуществляться в том числе через развитие зарядной инфраструктуры: в сентябре 2019 года Kia инвестировала в проект быстрых зарядных станций IONITY в Европе, также ведётся поиск партнёров по созданию разветвлённой сети зарядок в Китае и США, до 2030 года компания планирует построить сеть из полутора тысяч ЭЗС в Южной Корее. Уже к 2021 году Hyundai Motor Group установит 120 быстрых зарядных станций на двенадцати автомагистралях страны, которые соединяют восемь провинций.

#Kia