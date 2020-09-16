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16.09.2020 17:23
Рубрика: Дороги

В воскресенье в столице перекроют движение транспорта

Текст: Ирина Огилько

В воскресенье, 20 сентября, в центре города пройдет Московский марафон. На время его проведения будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Участки по его маршруту будут полностью перекрыты в воскресенье с 07:00 до 17:00. В субботу и воскресенье здесь будет запрещена парковка. Полное перекрытие участков будет введено на Лужнецкой набережной, ул. Хамовнический Вал, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской набережных, улице Смоленской, Смоленском, Зубовском бульварах, Крымском проезде, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, ул. Лужники, ул. Смоленская от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Также движение будет перекрыто на ул. Лужники, Смоленской, Лужнецкой, Новодевичьей, Краснопресненской, Саввинской, Пречистенской набережных, ул. Тестовской, Пресненской набережной, ул. Хамовнический Вал, Ростовской набережной, в 1-м Красногвардейском проезде, на ул. Мантулинская, ул. 1905 года, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, Новинском бульваре, ул. Смоленская, ул. Крымский Вал, в Октябрьском тоннеле, на ул. Коровий Вал, ул. Большая Ордынка, Малом Москворецком мосту, в Лубочном пер., на ул. Балчуг, Раушской набережной, в Садовническом проезде, на Фрунзенской набережной, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, ул. Тверская, Тверском бульваре, ул. Моховая, ул. Охотный Ряд, в Театральном проезде, на Лубянской площади, Новой площади, Старой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, Малом Устьинском мосту, Котельнической и Гончарной набережных.

Открывать движение транспорта будут по мере прохождения участниками участков марафона.