В воскресенье в столице перекроют движение транспорта

В воскресенье, 20 сентября, в центре города пройдет Московский марафон. На время его проведения будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Участки по его маршруту будут полностью перекрыты в воскресенье с 07:00 до 17:00. В субботу и воскресенье здесь будет запрещена парковка. Полное перекрытие участков будет введено на Лужнецкой набережной, ул. Хамовнический Вал, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской набережных, улице Смоленской, Смоленском, Зубовском бульварах, Крымском проезде, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, ул. Лужники, ул. Смоленская от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

Также движение будет перекрыто на ул. Лужники, Смоленской, Лужнецкой, Новодевичьей, Краснопресненской, Саввинской, Пречистенской набережных, ул. Тестовской, Пресненской набережной, ул. Хамовнический Вал, Ростовской набережной, в 1-м Красногвардейском проезде, на ул. Мантулинская, ул. 1905 года, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, Новинском бульваре, ул. Смоленская, ул. Крымский Вал, в Октябрьском тоннеле, на ул. Коровий Вал, ул. Большая Ордынка, Малом Москворецком мосту, в Лубочном пер., на ул. Балчуг, Раушской набережной, в Садовническом проезде, на Фрунзенской набережной, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, ул. Тверская, Тверском бульваре, ул. Моховая, ул. Охотный Ряд, в Театральном проезде, на Лубянской площади, Новой площади, Старой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, Малом Устьинском мосту, Котельнической и Гончарной набережных.

Открывать движение транспорта будут по мере прохождения участниками участков марафона.