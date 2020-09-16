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16.09.2020 03:44
Рубрика: Происшествия

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье срочник пойдет под суд

Текст: Юлия Гарднер

Утверждено обвинительное заключение по делу Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Его обвиняют в убийстве и в покушении на убийство.

"В ближайшие дни дело будет направлено в суд. Наша команда готовится к защите Рамиля в суде", - написал адвокат фигуранта Равиль Тугушев в соцсети.

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц. Позже срочнику добавили еще одно обвинение в покушении на убийство. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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