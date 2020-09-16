Мэр Краснодара рассказал о помощи жильцам сгоревшего дома

Глава администрации столицы Кубани Евгений Первышов намерен на первую сессию депутатов вновь избранной Городской думы Краснодара вынести вопрос о денежных выплатах жильцам дома по улице Российской, 267/6, чьи квартиры пострадали в результате сильнейшего пожара. Об этом мэр рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты".

Он напомнил, что на месте пожара установлен локальный режим ЧС. Это значит - все пострадавшие получат положенные компенсации. Решение об этом должна принять Городская дума нового созыва на первом заседании.

- При выделении бюджетных средств на различные, в том числе экстренные нужды, - это обычный порядок, - пояснил Первышов. - В том же Музыкальном микрорайоне, как известно, ранее уже горел дом. Тогда депутаты утвердили выплаты по 100 тысяч рублей на каждого проживающего члена семьи в полностью сгоревшей квартире, и по 50 тысяч рублей, если квартира пострадала частично. Сейчас также народные избранники должны утвердить конкретные суммы выплат. Депутаты планируют собраться нам первую сессию 24 сентября, избрать председателя и заместителей гордумы, определиться с комитетами и их руководителями. Ну, а я намерен обратиться к ним со списками людей, по которым попрошу принять решение о выплатах. Кроме того, будут обязательно восстановлены имущественные права всех жильцов, потерявших после этого пожара свое недвижимое имущество.

А в пострадавшем доме строители продолжают разбор поврежденных огнем конструкций и кладки на седьмом этаже дома, параллельно рабочие ведут расчистку подъездов. Полным ходом идут работы на сетях водоснабжения и канализации. Также заказаны новые оконные конструкции взамен сгоревших. В пресс-службе мэрии пояснили, что в восстановительных работах занято 110 человек, задействовано 11 единиц техники. Четыре камеры видеонаблюдения, установленные на здании, отслеживают скорость и качество выполняемых работ.

Уже завершена установка 34 новых дверей, которые были выбиты пожарными во время тушения огня в квартирах, также заказаны новые оконные конструкции взамен сгоревших. В мэрии пояснили: к строительным работам привлечены четыре подрядные организации. Расходы оплатит застройщик этого многоквартирного дома.

- На беду в доме по улице Российской откликнулись практически все строительные организации города, - констатирует мэр. - Они сразу предложили свою помощь и безотлагательно начали ее оказывать. Средства, собранные неравнодушными представителями бизнес-сообщества города, пошли на разовые выплаты пострадавшим. Ведь тем, у кого квартиры полностью сгорели, зубную щетку не за что было купить. По 10 тысяч рублей получили уже 70 человек. Продолжается выдача документов тем, кто утратил их при пожаре, расселены все нуждающиеся семьи. Сейчас в гостинице "Кавказ" живут 107 жителей пострадавшего от пожара дома, из них 16 детей. В гостинице "Москва" - 109 человек, в том числе 24 ребенка. Всем им предоставляется трехразовое питание.

По словам Первышова, в доме № 267/6 по улице Российской полностью восстановлено электроснабжение.

- Пламя полностью уничтожило 54 квартиры на мансардном этаже, частично пострадало часть квартир, расположенных этажом ниже, - рассказывает глава города. - Сейчас специалисты решают, подлежит ли восстановлению мансардный этаж. Если нет, то будет оперативно восстановлена сгоревшая кровля, после чего жители уцелевших этажей вернуться в свои квартиры. До этого все нуждающиеся продолжать проживать в гостиницах за счет города. А те, кто лишился крова, останутся там до тех пор, пока не будет решен их квартирный вопрос.

Напомним, очередное ЧП в ставшем печально знаменитым Музыкальном микрорайоне Краснодара произошло ночью 13 сентября. Причиной, по предварительным данным, стала перегревшаяся электропроводка в квартире № 50 на седьмом этаже. Начался пожар, и огонь перекинулся на стоящие на балконе автомобильные покрышки. Через время пламя охватило 4,4 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 300 человек. Человеческих жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей.

Известно, что пострадавший от огня восьмиэтажный дом - самострой, который узаконили через суд в 2012 году. По данным следствия, с 2010 по 2012 год при строительстве дома застройщик допустил нарушения, которые "способствовали и привели к распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, причинению имущественного ущерба, а также наступлению иных тяжких последствий для жильцов дома". В отношении него СУ СКР по Кубани возбудил уголовное дело.

Застройщик подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Кстати, он сам проживает в этом доме и тоже пострадал от пожара. А сейчас, как подтвердили в мэрии, финансирует восстановительные работы.