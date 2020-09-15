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15.09.2020 12:43
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре после пожара в многоэтажке завели дело на застройщика

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Сотрудники СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя столицы Кубани. По предварительной версии, он, являясь застройщиком, возводил многоэтажный дом в Музыкальном микрорайоне города. 13 сентября в этом самом здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали 90 квартир, из которых 54 полностью выгорели. Десятки людей в одночасье потеряли свое жилье, и только по счастливой случайности никто не погиб.

О возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. 38-летнего мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Фото: Владимир Аносов/РГ
Установлен очаг крупного пожара в многоквартирном доме на Кубани

"По данным следствия, около 2 часов ночи 13 сентября 2020 года в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Российской, произошел пожар, - сообщили в СК. - В результате сгорел весь верхний этаж. Площадь возгорания составила около 4400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Кроме того, распространению пожара по всей площади седьмого этажа способствовало отсутствие брандмауэра (противопожарных преград), вместе с тем квартиры верхнего этажа здания конструктивно выполнены без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство".

В следственном ведомстве добавили, что местный житель осуществлял строительство этого многоквартирного жилого дома в период с 2010 по 2012 год. После получения права собственности, он продавал квартиры физлицам. Но допущенные на стадии строительства существенные нарушения и недостатки привели к распространению пожара и полному уничтожению жилых помещений, а также причинению тяжелого имущественного ущерба для жильцов дома.

Известно, что на место происшествия для координации работы выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов. Сейчас в выгоревшем доме продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, а также сотрудники МЧС.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Мэр Краснодара взял под контроль помощь жильцам сгоревшего дома

Следственное ведомство взаимодействует с органами власти в сфере оказания помощи пострадавшим и сокращении сроков строительно-монтажных работ в выгоревшем жилом доме.

Во время пожара из дома были эвакуированы 300 жильцов. Пожар тушили до утра. 64 семьи остались без крова. Их жильцы выскакивали на улицу в пижамах и шортах, успев схватить лишь удостоверения личности.

В социальных сетях помощь жителям предлагают совершенно посторонние люди. "Бесплатно предоставлю жилье и питание", - пишут краснодарцы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". Также прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня в многоквартирном доме по улице Российской, 267/6.

По данным надзорного ведомства, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего распространилось на другие помещения. В результате весь этаж под воздействием огня оказался уничтожен.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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