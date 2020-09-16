Российских госслужащих обучат клиентоориентированности

Осваивать азы клиентоцентричного подхода представители органов государственной власти будут с помощью специального руководства, которое разработал и опубликовал для них Центр подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС, сообщили в его пресс-службе. Представители Центра пояснили, что документ будет служить своеобразной навигацией для госслужащих, которые планируют начать применять клиентоориентированные практики в своей ежедневной работе, но не всегда понимают, с чего начать.

В нём подробно описаны принципы клиентоориентированного подхода с учетом особенностей и традиций российской государственной службы. Приведены основные концепции клиентоцентричности, примеры его применения в бизнесе, а также публичных, государственных и некоммерческих организациях.

"Времена меняются, и сегодня первые лица нашей страны говорят о том, что потребности жителей нашей страны необходимо ставить на первое место. Само понятие государственных сервисов и суперсервисов предусматривает оказание услуги, а значит, требует пересмотреть привычные форматы отношений госслужащих и пользователей госуслуг", - пояснила директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

Она также подчеркнула, что в последние годы на госслужбу пришли многочисленные профессионалы с опытом работы в крупных коммерческих организациях. Эти специалисты принесли с собой опыт, инструменты и терминологию из бизнеса, так что госслужащие все чаще используют ранее непривычные термины, и проявляют большую гибкость и адаптивность в работе.

По словам академического директора Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Марии Шклярук, столь важные сегодня в госсекторе цифровые проекты невозможно создавать и внедрять, не фокусируя внимание на интересах пользователя: без улучшения государственных сервисов цифровизация государственного управления будет невозможной задачей. "Однако для того, чтобы клиентоцентричный подход стал привычной практикой для госслужащих, необходимо показать, как с помощью простых шагов можно выработать новые принципы работы и на деле, а не только на словах развернуть государственные ведомства лицом к гражданам", - подытожила она.