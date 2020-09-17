Mitsubishi показала тизер обновленного кроссовера Eclipse Cross

Компания Mitsubishi приступила к реализации масштабного плана обновления модельной линейки. Начали с компактного кроссовера Eclipse Cross, который показали на первом официальном тизере.

В Mitsubishi сообщили, что вдохновение для рестайлинга модели черпали в концепте e-Evolution 2018 года. "Новый облик Eclipse Cross - первый шаг к следующему поколению дизайна автомобилей марки, и это ещё не всё", - прокомментировал Сейджи Ватанабе, генеральный менеджер отдела дизайна Mitsubishi. Президент североамериканского подразделения компании Йоичи Йокодзава добавил, что ожидание премьеры стоит того.

Согласно плану обновления моделей компании, который был представлен в июле, осенью Mitsubishi начнёт продажи обновлённого ASX, ближе к концу года покажут гибридный Outlander PHEV с пересмотренной трансмиссией, а в начале 2021 года состоится презентация следующего поколения Outlander.

Продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross в США начнутся в первом квартале 2021 года.

В России Eclipse Cross продаётся со 150-сильным 1.5-литровым бензиновым двигателем и вариатором в версиях с передним и полным приводом. Цена начинается от 2 020 000 рублей.