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17.09.2020 01:29
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson уже заметили на дорогах

Текст: Андрей Полухин
Фото: TheKoreanCarBlog.com Фото: TheKoreanCarBlog.com
Фото: TheKoreanCarBlog.com

Едва компания Hyundai представила кроссовер Tucson четвертого поколения, как корейские медиа стали одну за другой выкладывать "живые" снимки автомобиля, сделанные на дорогах. Понятно, что никаких секретов здесь уже нет. Но премьера модели вызвала большой резонанс, а потому интересно, как же будет выглядеть новинка в дневном свете и разных цветах.

Фото: www.motor1.com
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На снимках, собранных порталом TheKoreanCarBlog, хорошо видно, насколько смелые штрихи делали дизайнеры, рисуя кузов Tucson. Все лихо вычерченные грани играют при солнечном свете, но на белом фоне выштамповки, понятно, заметнее.

Интересно, что на одной из фотографий задняя стойка не белая, а черная, и потому сливается с тонированным боковым стеклом, образуя что-то вроде "парящей крыши".

Фото: TheKoreanCarBlog.com
Фото: TheKoreanCarBlog.com

Напомним, Hyundai Tucson полностью преобразился, сменив генерацию, и стал намного более оснащенным. В стандартном исполнении модель слегка изменилась в размерах - стала больше на 20 мм (4500 мм), шире на 15 (1865) и ниже на 5 мм (1650). При этом колесная база увеличилась на 10 мм - с 2670 до 2680 мм. Впрочем, теперь у Tucson будет и лонг-версия - у нее межступичное расстояние больше на 75 мм.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Под капотом у новинки бензиновая 2,5-литровая "четвёркой" Smartstream мощностью 193 л.с., сочетаемая с 8-диапазонным "автоматом". Будет и гибридная силовая установка, которая базируется на турбомоторе 1.6, и выдает в общей сложности 233 л.с.

Уже в сентябре Hyundai Tucson начнут продавать в Южной Корее. Цены пока не объявлены, но, понятно, что машина станет дороже прежнего. В России, как сообщили "РГ" в представительстве компании, точных сроков появления новинки пока нет, но, очевидно, речь идет уже о 2021 годе.

#Hyundai