Производителю "Запорожцев" доверили выпуск купе-кроссоверов Renault

Купе-кроссовер Renault Arkana встал на конвейер Запорожского автозавода. Об этом стало известно в ходе презентации модели.

Речь, как и в случае с несколькими автомобилями Lada, идет о крупноузловой сборке. Машинокомплекты на украинский завод поставляют с завода московского. Поэтому и кроссоверы не отличаются от тех, что продаются в России, абсолютно ничем.

Они оснащаются бензиновыми атмосферным 1.6 на 114 л.с. и наддувным 1.3 на 150 л.с. Трансмиссия - механическая или вариатор. Доступен полный привод.

"Мы верим, что новый внедорожник Renault Arkana, сделанный на Украине, оправдает ожидания автомобилистов и будет пользоваться большой популярностью. Производство автомобилей Renault - первый проект такого уровня на Украине после длительного перерыва. Мы очень гордимся тем, что именно ЗАЗ стал партнером ведущего мирового автопроизводителя", - приводит слова руководителя Запорожского автогиганта Николая Евдокименко "Интерфакс-Украина".

Уже известны и цены - они оказались выше, чем в России. Как следует из официального прайс-листа, без учета маркетинговых программ купить Arkana можно за 497 900-795 700 тысяч гривен. Это примерно 1,32-2,12 млн рублей. В РФ диапазон иной - от 1,12 до 1,64 млн рублей.

О том, что на ЗАЗе приступили к сборке автомобилей Lada, стало известно еще в начале года. Известно, что в Запорожье собирают Largus, Vesta, Xray и Granta. Однако официальное подтверждение эта информация нашла лишь в сентябре, когда в компании сообщили о соответствии мощностей завода международным стандартам качества Groupe Renault.