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17.09.2020 05:26
Рубрика: Общество

Топор в землю

Рискованным в зоне вечной мерзлоты оказалось не только земледелие, но и лесоповал
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 209(8263)
Организаторы лесозаготовок в Якутии столкнулись с проблемой, которую нельзя назвать неожиданной, но она серьезно обострилась в последние годы. Считающийся возобновляемым ресурсом лес на местах вырубок в зоне льдистой мерзлоты, как выяснилось, не способен к восстановлению.

Масштабы лесозаготовительных работ в республике невелики. При расчетной лесосеке 30,7 миллиона кубометров в год в 2019-м здесь было заготовлено 415,2 тысячи "кубов" древесины. Это капля в безбрежном море тайги. Местные власти поставили задачу к 2024 году увеличить заготовки более чем в два раза, до 920 тысяч, а также нарастить переработку - наладить производство мебели и пиломатериалов, а из отходов делать пеллеты.

Фото: Татьяна Дмитракова
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Инвестиции в самый крупный перспективный проект оцениваются в четыре миллиарда рублей. На выходе это даст ежегодную заготовку 550 тысяч кубометров древесины, а после переработки - 106 тысяч "кубов" пиломатериалов и 63 тысяч тонн пеллет.

Все очень затратно. Но если ничего не делать, богатство будет гнить на корню, не принося выгоды и создавая почву для распространения в лесах болезней, вредителей и пожаров. А ведь некоторые породы деревьев можно экспортировать, зарабатывая на этом хорошие деньги.

- В прошлом году мы заключили соглашение с Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей. Провели совещание с брокерами, которые помогают компаниям заходить на эту площадку. У них есть положительный опыт реализации продукции на экспорт, в частности, в Китай. И мы сегодня работаем с нашими компаниями, чтобы они активно использовали эти возможности, - сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко.

Традиционно основные объемы деловой древесины заготавливают в четырех южных районах. Там качество леса получше, есть возможность его вывозить, и восстанавливается он довольно быстро. Но в связи с планами по наращиванию масштабов работ два крупных участка были выделены под вырубку ближе к центральной части республики, в верховьях рек Алдан и Амга. Амгу называют "жемчужиной Якутии", и население интуитивно встало на ее защиту, полагая: лесоповал вдоль берегов ей навредит. Заверения чиновников, что лес будут валить "по науке", без ущерба реке, никого не убедили. Более того, выяснилось, что как раз наука не хотела бы видеть на Амге лесозаготовителей.

Деляны до сих пор представляют собой лысые пятна, окруженные тайгой. Деревья и даже кустарники не смогли на них закрепиться почти за полвека

Выступая на организованном Общественной палатой республики круглом столе, заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН Александр Федоров рассказал, что эти места расположены в ареале сильно льдистой мерзлоты. На таких участках вырубленный лес не способен к восстановлению. Свои слова ученый подкрепил демонстрацией космических снимков, на которых запечатлены последствия лесозаготовок, проведенных в 80-х годах прошлого столетия. Деляны до сих пор представляют собой лысые пятна, окруженные тайгой. Деревья и даже кустарники не смогли на них закрепиться почти за полвека.

- Льдистые грунты, лишенные защиты леса, оттаивают и сползают по склонам, не давая восстановиться тайге, - пояснил мерзлотовед.

По его словам, распространение многолетней мерзлоты в этом районе исследовалось, аккуратную вырубку (без риска получить в дальнейшем пустыню) можно проводить лишь на отдельных участках, где мерзлые грунты относительно устойчивы. Причем ситуация ухудшается.

- Мы еще не понимаем, насколько серьезно изменилась природа. В Центральной Якутии среднегодовая температура повысилась на три градуса - это одно из самых сильных потеплений в мире, - отметил ученый.

Вряд ли лесопромышленники по доброй воле пойдут в научные институты с просьбами показать, где на предоставленной им деляне можно валить деревья, а какие участки обойти стороной. Обязать их советоваться с наукой нельзя. Поэтому общественники уже пишут петиции с требованиями запретить рубку лесов вдоль Амги и вообще в Центральной Якутии.

Фото: wikipedia.org
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- Но надо понимать: если мы в каких-то кварталах запрещаем лесозаготовки, то по закону этот запрет будет касаться всех, в том числе и местного населения. Люди не смогут заготавливать дрова и лес для строительства жилья, - предупреждает горячие головы руководитель Якутского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" Саргылана Аммосова.

По мнению представителя Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александра Исаева, решать проблему надо на законодательном уровне.

- У республики нет ни одного правового акта по лесопользованию, хотя экологическое законодательство имеется, в частности, местный закон об охране многолетней мерзлоты. Вот на этой основе надо разрабатывать нормативно-правовую базу, - отметил биолог.

На федеральном уровне правила рубки лесов в Восточно-Сибирской мерзлотной зоне были установлены в середине прошлого века. В Общественной палате Якутии считают, что они устарели, и намерены инициировать их актуализацию в связи с изменениями климата.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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