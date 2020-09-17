Новости

Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 12:15
Причиной пожара в красноярской наркоклинике стал поджог 12:15
В Петербурге школьнику после инфаркта удалили мостики, сжимавшие сосуды 12:09
Мадонна снимет автобиографический фильм 11:57
В Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков 11:55
Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском 11:40
Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19 11:34
Самолет президента Мексики так и не стал призом лотереи 11:31
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском 11:30
Свыше полумиллиона россиян вложились в биржевые фонды 11:26
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 11:23
"Ростов" попросил РПЛ отменить матч с "Ротором" из-за вспышки COVID-19 11:06
На красноярца завели дело за осквернение Георгиевской ленты в соцсетях 11:05
В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п. 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 11:06
Рубрика: Спорт

"Ростов" попросил РПЛ отменить матч с "Ротором" из-за вспышки COVID-19

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Руководство футбольного клуба "Ростов" направило письмо к президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой отменить предстоящий матч с "Ротором". Основанием для обращения стали положительные тесты на коронавирус у десяти игроков и сотрудников волгоградской команды.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
"Динамо" требует проверить на полиграфе судью Лапочкина

В письме, как сообщается на официальном сайте донского клуба, поднимаются вопросы обеспечения безопасности футболистов и сотрудников команд.

"Матч "Ротор" - "Краснодар" отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч "Ростов" - "Ротор" проводить безопасно?", - говорится в сообщении.

Ранее РПЛ за несколько часов до начала встречи "Ротор" - "Краснодар" отменила ее, так как десять человек в волгоградской команде заразились коронавирусом. После этого контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Ротору" техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Спортивные организации Футбольные клубы "Ротор" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Волгоградская область Волгоград Чемпионат России по футболу 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"