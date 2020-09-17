"Ростов" попросил РПЛ отменить матч с "Ротором" из-за вспышки COVID-19

Руководство футбольного клуба "Ростов" направило письмо к президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой отменить предстоящий матч с "Ротором". Основанием для обращения стали положительные тесты на коронавирус у десяти игроков и сотрудников волгоградской команды.

В письме, как сообщается на официальном сайте донского клуба, поднимаются вопросы обеспечения безопасности футболистов и сотрудников команд.

"Матч "Ротор" - "Краснодар" отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч "Ростов" - "Ротор" проводить безопасно?", - говорится в сообщении.

Ранее РПЛ за несколько часов до начала встречи "Ротор" - "Краснодар" отменила ее, так как десять человек в волгоградской команде заразились коронавирусом. После этого контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Ротору" техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовал клуб на 100 тысяч рублей.