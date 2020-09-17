Трамп рассказал о плане распределения вакцины среди американцев

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработанном его администрацией детальном плане распределения вакцины от коронавируса. "Все готово, начнем в октябре, может быть, немного позже", - сказал американский лидер.

Днем ранее хозяин Белого дома заявил в эфире телеканала ABC, что вакцина от SARS-CoV-2 будет готова через три или четыре недели. Он также похвалил компании, задействованные в этой сфере.

А вот главный инфекционист США Энтони Фаучи сильно сомневается в том, что прививки от COVID-19 начнут делать американцам в самое ближайшее время. "Можно допустить, что вакцина появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - отметил специалист.