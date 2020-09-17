Новости

Трамп рассказал о плане распределения вакцины среди американцев 01:36
Новый Hyundai Tucson уже заметили на дорогах 01:29
Медведева не выступит на этапе Кубка России в Сызрани 00:53
Постпред РФ при ЕС оценил риски для "Северного потока-2" из-за санкций 00:49
СМИ: "Реал" отпустил Бэйла в "Тоттенхэм" на правах аренды 00:43
Основные мероприятия в память об Александре Невском пройдут в 2021 году 00:39
Восемь возвращенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане 00:36
МИД Турции: ЗРС С-400 еще не заступили на боевое дежурство 00:26
Кузнецова: Школы по-разному трактуют вопрос о горячем питании 00:21
Неймар дисквалифицирован на два матча за потасовку в игре с "Марселем" 00:19
Анонсирована новая игра по вселенной "Гарри Поттера" 16.09.2020
С середины следующего года начнётся ужесточение бюджетной политики 16.09.2020
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 16.09.2020
Беларусь возглавит Межгосударственный совет по промышленной безопасности 16.09.2020
В ФРГ 29 полицейских отстранили от должности за нацистские снимки в Сети 16.09.2020
Программу для кражи паролей рассылают под видом писем от ректора МГУ 16.09.2020
Мировой футбол потеряет в 2020 году 14 млрд долларов из-за коронавируса 16.09.2020
Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается 16.09.2020
Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе 16.09.2020
В Госдуме зафиксировали попытки вмешательства в прошедшие выборы 16.09.2020
В Подмосковье открыли хирургический корпус на базе госпиталя "Лапино" 16.09.2020
Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля 16.09.2020
Михаил Ефремов предложил создать в России тюремный театр 16.09.2020
Skoda представила в России новую Octavia. Лифтбек сильно подорожал 16.09.2020
Бесплатная вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется с декабря 16.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 01:36
Рубрика: В мире

Трамп рассказал о плане распределения вакцины среди американцев

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработанном его администрацией детальном плане распределения вакцины от коронавируса. "Все готово, начнем в октябре, может быть, немного позже", - сказал американский лидер.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Мурашко: Обязательная вакцинация групп риска от COVID-19 не обсуждается

Днем ранее хозяин Белого дома заявил в эфире телеканала ABC, что вакцина от SARS-CoV-2 будет готова через три или четыре недели. Он также похвалил компании, задействованные в этой сфере.

А вот главный инфекционист США Энтони Фаучи сильно сомневается в том, что прививки от COVID-19 начнут делать американцам в самое ближайшее время. "Можно допустить, что вакцина появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - отметил специалист.

В мире США Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси
Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек
Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Что ждет историческое соглашение Израиля с ОАЭ и Бахрейном