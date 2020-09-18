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18.09.2020 12:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan запатентовал в России бампер очень дешевого хэтчбека Datsun

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения переднего бампера автомобиля.

Фото: www.autocar.co.uk
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Патентообладателем указана компания Nissan, бампер принадлежит недавно обновлённого хэтчбеку Datsun.

Datsun redi-Go был представлен в конце мая 2020 года. Обновление модели было начато до того, как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о реструктуризации бизнеса, в ходе которой на бюджетном суббренде Nissan поставили крест.

В России производство Datsun будет свёрнуто в конце года, поэтому патенты в базе ФИПС - просто защита от кражи интеллектуальной собственности.

Datsun redi-Go - субкомпактный хэтчбек длиной менее 3.5 метров, который продаётся в Индии с двигателями объёмом 0.8 и 1.0 литра мощностью 54 и 68 л.с. Цена на модель в Индии - 283 000 рупий (289 000 рублей).

#Datsun