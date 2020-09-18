Nissan запатентовал в России бампер очень дешевого хэтчбека Datsun

В базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения переднего бампера автомобиля.

Патентообладателем указана компания Nissan, бампер принадлежит недавно обновлённого хэтчбеку Datsun.

Datsun redi-Go был представлен в конце мая 2020 года. Обновление модели было начато до того, как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о реструктуризации бизнеса, в ходе которой на бюджетном суббренде Nissan поставили крест.

В России производство Datsun будет свёрнуто в конце года, поэтому патенты в базе ФИПС - просто защита от кражи интеллектуальной собственности.

Datsun redi-Go - субкомпактный хэтчбек длиной менее 3.5 метров, который продаётся в Индии с двигателями объёмом 0.8 и 1.0 литра мощностью 54 и 68 л.с. Цена на модель в Индии - 283 000 рупий (289 000 рублей).