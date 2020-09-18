Раскрыты подробности задержания подозреваемого в убийстве двух девочек

Ранее судимого Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения, оперативники задержали при "прочесывании" местности в районе расположения садоводческих товариществ и ГСК Рыбинска.

- Место возможного появления подозреваемого сотрудники уголовного розыска определили в ходе анализа информации, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, накануне было объявлено о решении руководства области и регионального УМВД заплатить 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет в розыске и поимке подозреваемого. Однако в УМВД заверили, что оперативники справились сами, без чьей-либо помощи. В поиске преступника ежедневно участвовали около двухсот полицейских.

Тела девочек с ножевыми ранениями были найдены 15 сентября в квартире в Рыбинске. Судебно-медицинская экспертиза установила также, что жертвы были изнасилованы. В совершении преступления был сразу заподозрен сожитель матери девочек. Он бы объявлен в розыск. После задержания мужчина во всем сознался и заявил, что был пьян.