Бастрыкин взял под личный контроль дело о пожаре в красноярской клинике

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в наркологической клинике в Красноярске. Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил подчиненным максимально оперативно реагировать на обращения граждан, чьи права могли быть нарушены в результате ЧП.

"Глава ведомства поручил руководителям указанных следственных управлений всесторонне изучить жалобы граждан, оперативно доложить в центральный аппарат ведомства об обстоятельствах произошедшего и принимаемых мерах, направленных на восстановление нарушенных прав", - говорят в СК.

Также стало известно, что прокурор Красноярского края Роман Тютюник взял под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара. В первую очередь для надзорного органа представляет интерес действия ответственных лиц, отвечавших за пожарную безопасность в заведении.

"В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка, в том числе уголовно-правовая, действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан, о наркологической помощи гражданам", - заявили в пресс-службе.

Напомним, в результате пожара погибли четыре человека. Клинику поджег один из пациентов. Он задержан.