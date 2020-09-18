Volkswagen Taos: новый кроссовер, который покажут в октябре

В Китае продаётся компактный кроссовер Tharu, он представлен на рынке с 2018 года.

По его образу и подобию в России и ряде стран Южной Америки должны были выпустить модель Tarek. Однако теперь выяснилось, что для Аргентины и Мексики новинку назовут Taos - в честь города в штате Нью Мексико. Причём здесь США? При том, что и в Соединённых Штатах Америки будет продаваться этот "паркетник".

Volkswagen опубликовал несколько тизеров Taos, по которым можно судить о рестайлинге модели. Так, в отличие от китайского Tharu кроссовер для Америк получит светящиеся планки решётки радиатора. Судя по "шпионским" фото также можно ожидать пересмотренных бамперной группы, оптики и фонарей.

По габаритам Taos должен быть схож с Tharu: база - 2681 мм, длина - около 4.5 метров. В модельном ряду Volkswagen в США новинка займёт место перед Tiguan.

Производство для США и Южной Америке будет налажено на заводе в Аргентине. Мировая премьера запланирована на 13 октября 2020 года, она состоится в онлайн-формате.

Что касается российского рынка, то о планах по производству Tharu/Tarek/Taos в нашей стране Volkswagen объявил ещё в мае 2019 года. Они были подтверждены подписанием специнвестконтракта (СПИК), согласно которому до 2028 года в России будет запущена сборка трёх новых моделей Volkswagen.