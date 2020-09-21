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21.09.2020 21:24
Рубрика: Спорт

"Динамо" вырвало победу у "Ахмата" в восьмом туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" в заключительном матче восьмого тура чемпионата России по футболу обыграло "Ахмат" со счетом 1:0.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Бело-голубые" принимали команду из Грозного после оглушительного фиаско в Лиге Европы. Руководство "Динамо" пока не определилось с будущим главного тренера Кирилла Новикова, так что в этом матче команде точно не надо было терять очки.

Фото: РИА Новости
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Болельщики столичного клуба, несмотря на публичные извинения главного тренера и капитана команды Антона Шунина, все же напомнили о неудачи в еврокубках. На трибунах появился издевательский баннер "Спасибо за евросезон".

Основные события матча развернулись в конце второго тайма. На 80-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Мирослава Богосаваца, а на первой компенсированной минуте второго тайма Иван Ордец принес победу "Динамо".

Московская команда набрала 14 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице.

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