"Динамо" вырвало победу у "Ахмата" в восьмом туре РПЛ

Московское "Динамо" в заключительном матче восьмого тура чемпионата России по футболу обыграло "Ахмат" со счетом 1:0.

"Бело-голубые" принимали команду из Грозного после оглушительного фиаско в Лиге Европы. Руководство "Динамо" пока не определилось с будущим главного тренера Кирилла Новикова, так что в этом матче команде точно не надо было терять очки.

Болельщики столичного клуба, несмотря на публичные извинения главного тренера и капитана команды Антона Шунина, все же напомнили о неудачи в еврокубках. На трибунах появился издевательский баннер "Спасибо за евросезон".

Основные события матча развернулись в конце второго тайма. На 80-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Мирослава Богосаваца, а на первой компенсированной минуте второго тайма Иван Ордец принес победу "Динамо".

Московская команда набрала 14 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице.