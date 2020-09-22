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22.09.2020 09:41
Рубрика: Власть

Косачев о санкциях против Ирана: Вашингтон вернулся к привычному языку ультиматумов

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Белый дом официально сообщил о введении указом президента США Д.Трампа новых санкций против Ирана и по отношению ко всем, кто причастен к поставкам вооружений Тегерану. Как с пафосом прокомментировал этот шаг госсекретарь М.Помпео, "Соединенные Штаты, продолжая традиции американского глобального лидерства, предпринимают ответственные действия". "Ответственные действия" - это, как обычно, репрессии вместо дипломатии, а "традиции лидерства" - это действия наперекор международному сообществу. При этом глава внешнеполитического ведомства цинично заявил: "Мы всегда открыты для дипломатии с Ираном, но Иран должен ответить дипломатией, а не эскалацией насилия, кровопролитием и ядерным вымогательством", чем окончательно довел ситуацию до абсурда.

Ведь даже самые далекие от политики люди знают, что это именно США вышли из важнейшего многостороннего соглашения о ядерной программе Ирана 2015 года (СВПД) и, по сути, поставили себя вне международного механизма контроля за иранскими разработками в этой сфере.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

Летом Вашингтон предпринял мощнейшую попытку втянуть Совет Безопасности ООН в свои санкционные игры, сначала объявив в одностороннем порядке "вновь вступившими в силу" все международные санкции против Ирана, действовавшие до заключения СВПД. А 14 августа Совбез ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. За проголосовали только две страны - сами США и Доминиканская Республика, даже союзники США по НАТО - Франция, Великобритания (постоянные члены СБ), а также Германия (непостоянный член СБ ООН) - воздержались.

Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним - то есть: никаким. И это относится, прежде всего, к сотрудничеству России с Ираном, о чем, в частности, говорилось еще в июле в ходе встречи министров иностранных дел России и Ирана, где специально обращалось внимание на недопустимость и нелегитимный характер односторонних ограничительных мер, которые нацелены на блокирование внешнеэкономических связей Ирана.

Осенью должно состояться заседание российско-иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и взаимодействие будет продолжено, невзирая на очередной "предвыборный" всплеск американской санкционной активности, которая уже превратилась в некий не самый приятный, но привычный для всех фоновый "шум" многих международных процессов, к которому все начинают так или иначе приспосабливаться.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Санкции против Ирана

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