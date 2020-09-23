Новый Nissan X-Trail: производство стартовало

Компания Nissan сообщила о старте серийного производства кроссовера Rogue (в России - X-Trail) нового поколения на заводе в Смирне, штат Теннесси. Для выпуска кроссовера используется самое большое количество роботов, чем для какой-либо другой модели Nissan, что сокращает количество дефектов.

"Наша команда сплотилась как никогда раньше, - говорит Стив Марш, старший вице-президент по производству, управлению цепочек поставками и закупкам Nissan North America. - Мы не могли допустить, чтобы какой-то из факторов, которых в этом году было предостаточно, повлиял на планы по выпуску нового Rogue. Заявляю со всей ответственностью: мы готовы к выпуску модели нового поколения, чтобы она в установленные сроки добралась до своих клиентов".

Новый Nissan Rogue был представлен в июне 2020 года. Автомобиль получил кардинально другой дизайн, модернизированную платформу и широкий список электронных ассистентов. Для рынка США модель оснащается 2.5-литровой бензиновой "четвёркой" мощностью 186 л.с. и вариатором, опционально доступна система полного привода.

В продаже в США новый Nissan Rogue появится этой осенью, в начале следующего года будут представлены версии для других рынков.

В России производство Nissan X-Trail организовано на заводе в Санкт-Петербурге. Цена на модель стартует от 1 749 000 рублей. В сентябре кроссовер пережил небольшое обновление по просьбам клиентов.

Фото: Пресс-служба Nissan.