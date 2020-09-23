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23.09.2020 11:17
Рубрика: Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали психически здоровым

Текст: Юлия Гарднер

Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье, признан психически здоровым.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, он не страдал каким-либо расстройством, которое мешало бы ему осознавать свои действия, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело расстрелявшего восемь человек солдата рассмотрят присяжные

Следствие по уголовному делу Шамсутдинова завершено, вскоре он предстанет перед судом присяжных.

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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