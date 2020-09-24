Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной

Американским властям необходимо сосредоточить свои усилия на борьбе с пандемией нового коронавируса, а не на критике российской вакцины. Об этом говорится в сообщении посольства России в США, опубликованном в Twitter.
Дипмиссия призывает власти США не пытаться преуменьшить значение конструктивного предложения президента России Владимира Путина о проведении онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от коронавируса. "Спасите жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не с российскими вакцинами", - подчеркивается в сообщении.
Российские дипломаты прикрепили к записи сообщение руководителя пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус, которая выразила сомнение в эффективности российской вакцины. Посольство РФ также напомнило о выступлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни сообщившей, что Дональд Трамп сам не исключает возможность применения вакцин, произведенных в других странах.
Ранее секретариат ООН поблагодарил президента России Владимира Путина, предложившего сотрудникам организации бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. О первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса - "Спутник-V" - глава государства напомнил в своем выступлении на Генассамблее ООН. Он отметил, что сотрудники ООН также заразились COVID-19, и Россия готова "оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь".
Уже известно, что более 30 стран готовы приобрести около миллиарда доз вакцины из РФ. При этом производство препарата будет организовано в пяти государствах, поскольку имеющиеся мощности дадут возможность произвести 500 миллионов доз за год.
🔻— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) September 23, 2020
Don’t try to downplay President Putin’s constructive proposal to hold an online 🔝level conference shortly for countries interested in cooperation in the development of #Covid19 vaccines.
Save American lives. Fight Covid19 - not the Russian Vaccines:
🔻https://t.co/hUpJXxceQV https://t.co/orqOMIrOs6 pic.twitter.com/YhduqGR0qa