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Опубликован рейтинг главных российских актрис

Новости
    25.09.2020, 14:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Вслед за местами внезапным списком наиболее творчески преуспевших российских актеров, аналогичный перечень появился и у противоположного пола. Чарт, озаглавленный "Рейтинг главных российских актрис последних десяти лет" приводит "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: kinopoisk.ru
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Уточняя, что при его составлении аналитики ресурса выделили девять ключевых критериев, по которым деятельность женщин и оценивалась.

В их числе - общее количество проектов, в которых приняла участие та или иная актриса, и количество главных ролей в них, количество зарубежных проектов, фестивальные награды и кинопремии, а также "уровень медийности" и количество подписчиков в соцсети Instagram. Во внимание был взят и совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки. И так далее.

При этом для начисления баллов учитывались только полнометражные игровые проекты, вышедшие в прокат в с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собравшие в России и странах СНГ не менее десяти миллионов рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Главной российской актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова с 51,5 балла - огромный отрыв от ближайшей конкурентки, Александра Бортич с ее 35,5 балла. Рекордно преуспевшей с "Холопом" и только что отметившейся в диковатом многосерийном экшне "Игра на выживание".

Замкнула тройку лидеров Елена Лядова - 31 балл. Далее идут Вера Брежнева (30 баллов) и Кристина Асмус (29,5 балла).

Вторая пятерка - Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и звезда "Чик" и "Аритмии" Ирина Горбачева.

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