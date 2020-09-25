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25.09.2020 18:54
Рубрика: Происшествия

Режим ЧС в Норильске понизили до регионального уровня

Текст: Владимир Баршев
В Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, понижен до регионального. Об этом заявили в рамках правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

"В Норильске завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. Распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения", - сообщается на сайте ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сейчас на месте ЧП проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии. Он включает в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистку территории.

"В рамках Правкомиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального", - заявили в МЧС.

Напомним, один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" - владелец ТЭЦ - не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу. Однако 10 сентября Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа.

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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