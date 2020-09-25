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Рубрика: В мире

За участие в беспорядках суд Гонконга назначил школьнику 40 месяцев тюрьмы

Суд в Гонконге приговорил 17-летнего школьника к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за участие в массовых беспорядках в июле прошлого года. Об этом пишет газета The Standard.

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"Подростка признали виновным в участии в избиении двух полицейских. Их окружила группа антиправительственных демонстрантов в торговом центре и атаковала зонтиками. Двое других участников нападения в возрасте 24 лет и 51 года получили по четыре года тюрьмы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, массовую волну протестов в июне прошлого года в Гонконге вызвало намерение местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отказаться от противоречивого законопроекта. Официальная процедура отзыва состоялась в конце октября. Однако несмотря на этот шаг сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления до середины ноября. Полиция за год задержала больше девяти тысяч нарушителей порядка.

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