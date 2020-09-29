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29.09.2020 16:46
Рубрика: Происшествия

Прокуратура попросила снять часть обвинений с Рамиля Шамсутдинова

Текст: Артем Красиков

Прокуратура ходатайствовала о снятии с Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части, ряд обвинений.

Фото: iStock
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По мнению прокурора, некоторые телесные повреждения были нанесены не обвиняемым, а несколько раньше, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

Предварительное заседание второго Восточного окружного военного суда в Чите прошло во вторник в закрытом режиме. Дело рассмотрят присяжные заседатели.

Напомним, что 25 октября прошлого года солдат срочной службы застрелил двух офицеров и еще шесть человек во время смены караула. Еще двое военнослужащих получили ранение, а Шамсутдинов сдался и был задержан. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство.

Сам нападавший назвал причиной своего поступка дедовщину и насилие. В декабре было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов проходил по делу в качестве потерпевшего. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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