В США предложили изменить систему сертификации самолетов

Конгрессмены США на фоне катастроф Boeing 737 MAX представили законопроект о реформировании процесса сертификации Федеральным авиационном управлением страны новых самолетов. Информация появилась на сайте комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей американского Конгресса.

"Законопроект закрепляет новые требования о раскрытии критически важной информации, увеличивает гражданско-правовую ответственность за нарушения, предоставляет ФАУ США ресурсы для найма и сохранения на рабочих местах высококвалифицированных сотрудников, усиливает защиту информаторов, требует внимательного анализа стандартов подготовки пилотов и многое другое", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В общей сложности документ включает порядка 30 различных разделов. Рассмотреть его в комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей рассчитывают в среду, 30 сентября.

Напомним, после двух масштабных катастроф лайнеров Boeing 737 MAX в Эфиопии и в Индонезии, многие страны, включая Россию, и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.