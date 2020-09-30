В Краснодаре осужден участник массовой "карантинной вечеринки"

Новости

Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах 22:30
МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха 22:03
Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19 22:00
Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии 21:39
В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН 21:28
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих 20:51
Благоустраивать спроектированные с помощью москвичей дворы начнут весной 20:33
Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к прекращению огня 20:20
Сезон фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября 20:17
США ввели санкции против предполагаемого зятя Рауля Кастро 20:13
СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 16:31
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре осужден участник массовой "карантинной вечеринки"

Текст: Юрий Гень
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Краснодаре Ленинский районный суд признал виновным 30-летнего приезжего мужчину в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Житель Удмуртии получил срок за нападение с ножом на полицейского

Речь идет о резонансном происшествии, которое случилось 7 июня во время карантинных ограничений. Как уже писала "РГ", тогда ночью на улице Красной в Краснодаре произошла массовая вечеринка. Посетители нескольких кафе на улице, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумные массовые гулянья. Жители расположенных рядом домов, возмущенные ситуацией, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

"По прибытии на место полицейскими было обнаружено скопление людей около одного из автомобилей, из которого громко играла музыка, что нарушало общественный порядок, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Полицейский, с целью составления документов, проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек, находившихся рядом, запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать ее, однако 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину".

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, мужчину быстро нашли и установили его личность. Он был задержан, а затем на период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет