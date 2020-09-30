В Краснодаре осужден участник массовой "карантинной вечеринки"

В Краснодаре Ленинский районный суд признал виновным 30-летнего приезжего мужчину в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Речь идет о резонансном происшествии, которое случилось 7 июня во время карантинных ограничений. Как уже писала "РГ", тогда ночью на улице Красной в Краснодаре произошла массовая вечеринка. Посетители нескольких кафе на улице, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумные массовые гулянья. Жители расположенных рядом домов, возмущенные ситуацией, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

"По прибытии на место полицейскими было обнаружено скопление людей около одного из автомобилей, из которого громко играла музыка, что нарушало общественный порядок, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Полицейский, с целью составления документов, проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек, находившихся рядом, запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать ее, однако 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину".

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, мужчину быстро нашли и установили его личность. Он был задержан, а затем на период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.