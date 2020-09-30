Volkswagen показал кроссовер Taos. Его будут выпускать в России

Компания Volkswagen опубликовала тизерные изображения кроссовера Taos, который предназначен для рынка Южной Америки, у него есть перспективы появиться в США, а также добраться до России.

Volkswagen Taos является перелицованной копией китайского Tharu, который должны были наречь Tarek, но выбрали другое имя - в честь штата Нью Мексико.

Кроссовер получил новое оформление передней части, одна из особенностей которой - светящийся и единственный ламель на решётке радиатора. Также были переформованы оптика и бампер. Задние фонари сохранили прежнюю форму, но имеют собственную архитектуру. Если у китайского Tharu трапеции в нижней части бампера - оформление выхлопной системы, то у Taos они смещены наверх и являются чисто декоративным элементом.

Ещё на презентации Volkswagen, посвящённой модернизации завода в Аргентине, на котором будут выпускать Taos, была рассекречена его длина - 4468 мм при колёсной базе 2681 мм. Tharu, созданный на лонг-версии Skoda Karoq, имеет расстояние от бампера до бампера 4453 мм и расстояние между ступицами переднего и заднего колёс 2680 мм. То есть в Аргентине новинка займёт место между Volkswagen Nivus и Tiguan Allspace.

Тогда же представители компании подтвердили слухи о том, что Volkswagen будет выпускать Tharu/Tarek/Taos в Нижнем Новгороде. Но наша версия модели, очевидно, будет меньше, так как в целях экономии средств должна быть унифицирована со Skoda Karoq.

Список силовых агрегатов, по крайней мере в США, будет представлен новым 1.5 TSI (серия EA211 Evo) мощностью 160 л.с. в паре 8-ступенчатым "автоматом" для переднеприводных модификаций и в паре с 7-скоростным "роботом" DSG для модификаций 4х4.

Мировая премьера Volkswagen Taos запланирована на 13 октября 2020 года.