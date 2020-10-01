Дзюба отреагировал на выход "Краснодара" в групповой раунд ЛЧ

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поздравил "Краснодар" с историческим попаданием в групповой раунд Лиги чемпионов.
Футболист Артем Дзюба. Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
В четверг "Краснодар" в ответном матче снова победил греческий ПАОК со счетом 2:1. Этот результат позволил команде впервые в истории пройти в групповой этап самого престижного клубного турнира континента.
На успех краснодарцев отреагировал Артем Дзюба. В Instagram он ответил всем хейтерам чемпионата России. "Родные! Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!" - написал Дзюба.
Первого октября в 18:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнают "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".