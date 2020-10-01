Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева

Полиция Москвы начала проверку после нападения на юриста Эльмана Пашаева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Оперативники устанавливают все обстоятельства нападения и личность злоумышленника. По словам самого Пашаева, инцидент произошел около здания телеканала "360". Незнакомец облил юриста фекалиями.

Эльман Пашаев стал известен после участия в процессе по делу о ДТП против артиста Михаила Ефремова. Сам осужденный упрекнул экс-защитника в давлении. За ряд скандальных заявлений в связи с этим процессом Пашаев был лишен адвокатского статуса.