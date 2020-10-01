Суд снял часть обвинений с расстрелявшего восемь человек солдата

В Чите военный суд смягчил обвинение Рамилю Шамсутдинову, который в прошлом году расстрелял восемь человек в карауле.

По ходатайству гособвинения из дела убраны телесные повреждения потерпевших, которые были нанесены несколько раньше инцидента и не обвиняемым, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Льва Асаулина. Процесс будет проходить с участием присяжных заседателей.

Напомним, что 25 октября прошлого года в Забайкальском крае солдат срочной службы застрелил двух офицеров и еще шесть человек во время смены караула. Еще двое военнослужащих получили ранение, а Шамсутдинов сдался и был задержан. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство.

Сам нападавший назвал причиной своего поступка дедовщину и насилие. В декабре было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов проходил по делу в качестве потерпевшего. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.