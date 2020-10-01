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Рубрика: В мире

Трампу понравились первые теледебаты с Байденом

Фото: REUTERS/BRIAN SNYDER Фото: REUTERS/BRIAN SNYDER
Фото: REUTERS/BRIAN SNYDER

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравились первые теледебаты с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, которые состоялись накануне в Кливленде (штат Огайо). По словам хозяина Белого дома, он "получил удовольствие".

Фото: REUTERS
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Трамп отметил, что вердикт вынесен, "все мы одержали крупную победу, самые высокие рейтинги в истории кабельного телевидения", - цитирует ТАСС выступление американского лидера. "Прошлым вечером я сделал то, что отказываются делать коррумпированные СМИ. Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, предательства и провалов", - заключил Трамп.

Напомним, что первый раунд теледебатов уже назвали самым скандальным в истории Америки. Стороны не стеснялись в оскорбительных эпитетах и нападках друг на друга. После дебатов Байден заявил, что поведение Трампа стало позором для всей страны.

Отметим, что вторые дебаты политиков состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы президента США намечены на третье ноября этого года.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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