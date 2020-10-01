Общество
01.10.2020 11:14
Текст: Юрий Сизов

В Минске начались испытания российской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций поставил в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, для клинических исследований, которые начались 1 октября на базе 28-ой столичной поликлиники.

В четверг прививки сделали первым двум добровольцам, подтвердил исполняющий обязанности министра здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич, напомнив, что вакцинация российским препаратом проходит в рамках договоренностей глав Союзного государства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса

А всего, уточнил Пиневич, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики, уже более четырех тысяч жителей республики изъявили желание участвовать в вакцинации от коронавируса. Правда, на первом этапе, по его словам, медиками отобрано 100 человек.

Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях РБ, выбранных в качестве исследовательских центров.

Представитель российском компании, которая проводит контроль за ходом вакцинированная, Сергей Черняк, на слова которого ссылаются новостные порталы, пояснил, что эксперимент будет длиться 120-180 дней. Вакцинировать будут людей в возрасте 18-60 лет.

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