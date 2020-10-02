Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор по делу "Седьмой студии" театрального режиссера Кирилла Серебренникова 23 октября. Об этом сегодня сообщили в Мосгорсуде.

Там отметили, что рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 в пятницу 23 октября.

Ранее сообщалось, что жалобы в апелляционную инстанцию на приговор судьи Мещанского суда Москвы Олеси Менделеевой от 26 июня подала защита всех осужденных по этому громкому делу, кроме самого Серебренникова. Все они настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.

Гособвинение, а также потерпевший - Министерство культуры РФ - в свою очередь оспаривать приговор не стали. Это означает, что ужесточен приговор в апелляции не будет.

Напомним, Мещанский районный суд Москвы 26 июня вынес приговор по основному делу "Седьмой студии". Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом.