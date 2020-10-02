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Рубрика: В мире

Трамп выступил против изменения формата теледебатов

Фото: AP Photo/Julio Cortez Фото: AP Photo/Julio Cortez
Фото: AP Photo/Julio Cortez

Президент США Дональд Трамп не считает целесообразным менять правила, по которым пройдут его предстоящие дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Об этом глава Белого дома заявил эфире телеканала Fox News.

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"Это те правила, на которые мы согласились. Хотел бы оставить тот же формат. Мне он нравится", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, первый раунд дебатов между Трампа и Байдена состоялся во вторник вечером в Кливленде. Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя десять минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам уже заявили, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников. Новая встреча главных соперников по президентской гонке назначена на 15 октября, она пройдет в Майами.

Ранее аналитики в США заявили о рекордных расходах на выборную компанию. В этом году траты составят по меньшей мере 5,2 миллиарда долларов, а общие издержки в нынешнем избирательном цикле достигли 10,8 миллиарда. Напомним, выбирать нового президента США граждане страны будут третьего ноября. В споре за главный пост сойдутся республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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