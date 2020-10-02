Трамп выступил против изменения формата теледебатов

Президент США Дональд Трамп не считает целесообразным менять правила, по которым пройдут его предстоящие дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Об этом глава Белого дома заявил эфире телеканала Fox News.

"Это те правила, на которые мы согласились. Хотел бы оставить тот же формат. Мне он нравится", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, первый раунд дебатов между Трампа и Байдена состоялся во вторник вечером в Кливленде. Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя десять минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам уже заявили, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников. Новая встреча главных соперников по президентской гонке назначена на 15 октября, она пройдет в Майами.

Ранее аналитики в США заявили о рекордных расходах на выборную компанию. В этом году траты составят по меньшей мере 5,2 миллиарда долларов, а общие издержки в нынешнем избирательном цикле достигли 10,8 миллиарда. Напомним, выбирать нового президента США граждане страны будут третьего ноября. В споре за главный пост сойдутся республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.