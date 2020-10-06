Новая Skoda Fabia прикинулась Volkswagen Polo

Не так давно мы рассказывали о том, что Skoda не отказалась от модели Fabia. Как отметил Томас Шефер - новый глава компании - автомобиль дебютирует уже в следующем году.

И вот уже Motor1 публикует очень интересные фотографии. Как утверждают журналисты издания, агрегаты новой Fabia спрятаны под закамуфлированным кузовом Volkswagen Polo, который проходит дорожные испытания. Почему именно Polo? Естественно, все не случайно. Чешский хэтчбек построят на той же платформе MQB-A0, которая также используют на моделях Seat Ibiza и Audi A1 нового поколения.

Также уже понятно, что дизайн Fabia будет иметь много общего со внешностью Scala, Octavia и Kamiq.

По предварительной информации, после перехода на платформу MQB A0 малолитражка может лишиться дизелей, а гамма моторов будет состоять из трехцилиндровых бензиновых 1,0-литровых агрегатов и гибридов. При этом существует возможность, что модель с кузовом универсал не появится вовсе.

Напомним, Skoda Fabia выпускается с 1999 года. За это время сменилось три поколения модели, последнее из которых вышло на рынок в 2015 году, а в 2018 году претерпело рестайлинг.

Fabia покинула российский рынок в феврале 2015 года. До этого автомобиль собирали на заводе Volkswagen в Калуге. Как неоднократно подчеркивали в Skoda, место Fabia на нашем рынке занимает лифтбек Rapid, так что компактная модель не вернется в нашу страну.

Фото: www.motor1.com