Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в Ставрополе

Новости

В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 20:37
Путин оценил идею голосования только по партспискам 20:23
Жириновский предложил добавлять к отпуску день за участие в выборах 20:04
Путин обосновал запрет на экспорт "кругляка" 19:52
Путин согласился с идеей льгот для регионов с неблагоприятной демографией 19:46
Путин поддержал идею о компенсации аренды жилья для детей-сирот 19:40
Путин рассказал о планах по поводу нового здания Госдумы 19:31
Путин: Интересы производителей в авиации важнее интересов перевозчиков 19:26
Путин: Международные организации вмешивались в борьбу с террористами на Кавказе 19:18
Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов 19:12
Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России 19:00
Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса 18:57
Премьер Киргизии подал в отставку 18:52
Российские аниматоры впервые получат субсидию на экспорт 18:51
Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам 18:49
В Госдуме оценили выводы ОЗХО относительно якобы отравления Навального 18:38
Песков рассказал о планах Путина в день рождения 18:30
Песков опроверг информацию об обсуждении досрочных выборов в Госдуму 18:27
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе 18:21
Захарова: Российские СМИ подвергаются цензуре за рубежом 18:17
Найдена актриса на роль Алисы в новой версии сказки Льюиса Кэрролла 18:12
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 18:06
Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой 17:59
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России 17:51
Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 11:59
Рубрика: Происшествия

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в Ставрополе

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Ставрополе задержали бывшего члена Совета Федерации от КЧР Вячеслава Дерева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, экс-сенатор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 млрд рублей

- Дерева задержали в Ставрополе. Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере, - сообщил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Уголовное дело о мошенничестве против Дерева было заведено еще в феврале 2012 года. Следствие считает, что бывший член совфеда с 2006 по 2010 год похитил из бюджета страны больше 119 миллионов рублей, незаконно возмещая налоги своих предприятий. Следователи также называют его организатором преступной группы. Дерева задержали 5 марта 2018 года в его доме в поселке Псыж и этапировали в Москву, но через год суд освободил его из СИЗО - вышел предельный срок содержания под стражей. 10 марта этого года СК объявил о завершении расследования уголовного дела в его отношении.

Дело о мошенничестве в отношении Дерева завели по 4 части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Согласно УК РФ срок давности по таким делам составляет десять лет, поэтому в этом году он уже истек.

Отметим, что Вячеслав Дерев представлял республику КЧР в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Дерев являлся членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край Ставрополь СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой
Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Электронные больничные появятся на портале госуслуг
Свыше 4000 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах