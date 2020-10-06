Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в Ставрополе

В Ставрополе задержали бывшего члена Совета Федерации от КЧР Вячеслава Дерева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, экс-сенатор подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

- Дерева задержали в Ставрополе. Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере, - сообщил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Уголовное дело о мошенничестве против Дерева было заведено еще в феврале 2012 года. Следствие считает, что бывший член совфеда с 2006 по 2010 год похитил из бюджета страны больше 119 миллионов рублей, незаконно возмещая налоги своих предприятий. Следователи также называют его организатором преступной группы. Дерева задержали 5 марта 2018 года в его доме в поселке Псыж и этапировали в Москву, но через год суд освободил его из СИЗО - вышел предельный срок содержания под стражей. 10 марта этого года СК объявил о завершении расследования уголовного дела в его отношении.

Дело о мошенничестве в отношении Дерева завели по 4 части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Согласно УК РФ срок давности по таким делам составляет десять лет, поэтому в этом году он уже истек.

Отметим, что Вячеслав Дерев представлял республику КЧР в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Дерев являлся членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.