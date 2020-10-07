Байден призвал отменить дебаты, если Трамп не вылечится от COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что нужно отменить намеченные на 15 октября теледебаты, если его оппонент - действующий президент Дональд Трамп - к тому моменту все еще будет заражен коронавирусом.

Ранее представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд заявила в эфире телекомпании ABC, что Байден готов к переносу второго раунда дебатов, если того потребует состояние здоровья Трампа. "Мы надеемся на то, что дебаты состоятся, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям", - цитирует ТАСС.

Сам же Трамп уже анонсировал свое скорое возвращение к участию в предвыборной кампании, а также заявил, что готов ко второму раунду дебатов.

Напомним, что первый раунд теледебатов уже назвали самым скандальным в истории Америки. Стороны не стеснялись в оскорбительных эпитетах и нападках друг на друга. Вторая встреча политиков намечена на 15 октября в Майами (штат Флорида), третья состоится 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.