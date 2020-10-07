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07.10.2020 18:54
Рубрика: Спорт

"Быки" едут на корриду

Стали известны соперники и расписание матчей "Краснодара" в Лиге чемпионов
Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 226(8280)
В Швейцарии в четверг состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021, куда впервые попал ФК "Краснодар". Соперниками "быков" в главном клубном футбольном турнире континента стали лондонский "Челси", испанская "Севилья" и французский "Ренн".
Игроки "Краснодара" отпраздновали победу над "Севильей" в Лиге Европы, но теперь командам предстоит выяснить отношения в Лиге чемпионов. Фото: Владимир Аносов/РГ Игроки "Краснодара" отпраздновали победу над "Севильей" в Лиге Европы, но теперь командам предстоит выяснить отношения в Лиге чемпионов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Игроки "Краснодара" отпраздновали победу над "Севильей" в Лиге Европы, но теперь командам предстоит выяснить отношения в Лиге чемпионов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Свою первую игру в группе Е кубанцы проведут во Франции во вторник, 20 октября. Это будет очередной знаковый поединок для команды, которая пишет свою историю на наших глазах. И главная на сегодня страница была написана неделю назад в греческих Салониках, где "Краснодар" в фантастически напряженном противостоянии (о том, какие ставки были на кону, мы рассказали в материале "В гнезде "орлов" - "РГ" от 30.09.2020) обыграл местный ПАОК со счетом 2:1 и добыл долгожданную путевку в Лигу чемпионов.

Фото: ANDREAS SCHAAD/EPA
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О необыкновенных эмоциях, захлестнувших футболистов "Краснодара" после победной игры в Греции, можно судить по фотографии, сделанной в раздевалке кубанской команды. Этот снимок появился на официальной странице клуба в Twitter уже через час после игры.

"Они счастливы, вы счастливы, мы счастливы!" - говорится в подписи к этому снимку. На фото - 24 довольных всем человека: футболисты, тренеры и сотрудники административного штаба клуба.

И еще любопытный факт: оказывается, поединок в Салониках стал 500-м официальным матчем "Краснодара" за всю историю клуба. Вот такие удивительные совпадения.

Здесь же помещен и минутный видеоролик, снятый на поле стадиона "Тумба" в Салониках вскоре после финального свистка. На нем - те же эмоциональные лица футболистов и их победные восклицания. Причем, пожалуй, громче всех радуются случившемуся два, как считается, самых скупых на проявление темперамента скандинава: шведский полузащитник Виктор Классон и его партнер по национальной сборной и форвард "Краснодара" Маркус Берг.

А уже на следующий день все поклонники "черно-зеленых" с громадным интересом следили за трансляцией жеребьевки группового раунда турнира. Еще бы, ведь команда, которая родилась всего 12 (!) лет назад, оказалась в одном ряду с великими клубами: "Барселоной" и "Реалом", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", "Ювентусом" и "Интером", "Баварией" и "Боруссией"...

Игроки "Краснодара" отпраздновали победу над "Севильей" в Лиге Европы, но теперь командам предстоит выяснить отношения в Лиге чемпионов.

Правда, эти гранды волею слепого случая миновали нашу группу. Что, кстати, поначалу было воспринято многими... с сожалением.

"Есть разочарование от жеребьевки. Тому же "Краснодару" могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя Лиги Европы "Севилью", ни "Челси", потратившего 250 миллионов евро, ни "Ренн", который сейчас лидирует в чемпионате Франции. Но для "Краснодара" дебют в Лиге чемпионов - это праздник. И для клуба, и для города. Думаю, они все-таки ждали другой группы", - сказал, например, экс-игрок "Спартака", а сегодня известный футбольный эксперт Константин Генич.

Специалист в своем высказывании оценил высочайший уровень соперников, с которыми предстоит сражаться "быкам". Действительно, все видели, как совсем недавно та же "Севилья" в блестящем стиле обыграла в Лиге Европы миланский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед", а буквально неделю назад была очень близка к победе в матче за Суперкубок Европы с мюнхенской "Баварией".

Ну а для ее главного тренера Хулена Лопетеги поездка в столицу Кубани, без сомнения, окажется особенной. Напомним, на базе Академии "Краснодара" под его руководством готовилась к чемпионату мира - 2018 сборная Испании. Однако буквально за пару дней до начала первенства стало известно, что параллельно наставник ведет переговоры о работе в мадридском "Реале". В результате федерация футбола этой страны приняла решение уволить Лопетеги, улетевшего в тот же день из южной столицы в глубочайшем расстройстве.

Можно только представить, с каким чувством Хулен вернется в этот несчастливый для него город. Хотя сначала россиянам предстоит нанести визит в Севилью, где, кстати, находится самая старая в Испании арена для проведения корриды. А кубанских "быков" ждет бой с местными футбольными матадорами на расположенном неподалеку знаменитом стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Добавим, два года назад команды уже встречались на групповой стадии Лиги Европы. Дома "Краснодар" выиграл со счетом 2:1, забив мяч в добавленное время, а в Испании хозяева взяли убедительный реванш - 3:0.

Не менее увлекательными ожидаются противостояния с "Челси" и "Ренном".

Дуэли краснодарского и лондонского клубов особую изюминку придают имена владельцев - россиян из списка "Форбс" Романа Абрамовича и Сергея Галицкого. В теории преимущество на стороне "Челси" ("синих" тренирует знаменитый в прошлом футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард) - победитель Лиги чемпионов 2012 года провел мощную трансферную кампанию, усилившись целой россыпью суперзвезд: игроками сборной Германии Вернером и Хаверцом, сборной Бразилии - Силвой, сборной Великобритании - Чиллуэллом и Зиешом из голландского "Аякса".

Фото: Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images
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В грозную силу стремительно превратился и "Ренн". Коллектив из столицы Бретани, постепенно собравший боеспособный состав из мощных футболистов, буквально на днях пополнился еще двумя мощными игроками - из миланского "Интера" сюда перешел защитник сборной Швеции Далберт, а из туринского "Ювентуса" - центральный защитник сборной Италии Ругани.

Увы, из-за существующего в российской Премьер-лиге жесткого лимита на легионеров "Краснодар" не имеет возможности усилиться перед стартом Лиги чемпионов. А тут еще и целый ряд лидеров получили травмы (Вандерсон, Ари и Берг). Но сами "быки" дружно уверяют, что не для того так мечтали выступить в престижном турнире, чтобы заранее считать себя аутсайдерами.

Мнение

Мурад Мусаев, главный тренер ФК "Краснодар":

- Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы. А "Ренн" показывает содержательный футбол. Мы дебютируем в таком большом турнире. Команда должна идти, шаг за шагом набираясь опыта и повышая качество игры. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат.

Кубанцы в Европе

"Краснодар" против ПАОКа провел свой 64-й матч в еврокубках и шестой - в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Этот выигрыш стал для команды суммарно 31-м в клубных турнирах Старого Света. А статистика за все годы ее выступления в них такова: 31 победа, 12 ничьих, 21 поражение, разница мячей 102-80. В Лиге чемпионов УЕФА в активе "черно-зеленых" теперь три победы, три поражения и разница мячей 8-11.

Бонус в евро

Кроме спортивных достижений, участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ожидают и очень солидные призовые. По данным УЕФА, призовой фонд турнира составляет 2 миллиарда 32 миллиона евро. Так, выход в основной раунд (в него также попали питерский "Зенит" и московский "Локомотив") пополнит казну ФК "Краснодара" минимум на 22 миллиона евро: из них 15,25 миллиона - бонус за участие, 6,65 миллиона - так называемый "исторический бонус" и примерно 0,15 миллиона евро - от реализации ТВ-прав.

Кроме того, за победу в одной игре команда получает дополнительно 2,7 миллиона евро, за ничью - 900 тысяч. За выход в 1/8 финала (путевки туда дают двум лучшим командам из группы) "быки" могут получить еще 9,5 миллиона евро.

Поддержка будет

Матчи главного клубного турнира Европы пройдут со зрителями. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Принято решение о допуске зрителей на стадионы во время матчей под эгидой УЕФА. Общая заполняемость трибун при этом не должна превышать 30 процентов. Таким образом, на домашних матчах "Краснодара" в Лиге чемпионов смогут присутствовать примерно 11,5 тысячи болельщиков.

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