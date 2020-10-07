Свою первую игру в группе Е кубанцы проведут во Франции во вторник, 20 октября. Это будет очередной знаковый поединок для команды, которая пишет свою историю на наших глазах. И главная на сегодня страница была написана неделю назад в греческих Салониках, где "Краснодар" в фантастически напряженном противостоянии (о том, какие ставки были на кону, мы рассказали в материале "В гнезде "орлов" - "РГ" от 30.09.2020) обыграл местный ПАОК со счетом 2:1 и добыл долгожданную путевку в Лигу чемпионов.
О необыкновенных эмоциях, захлестнувших футболистов "Краснодара" после победной игры в Греции, можно судить по фотографии, сделанной в раздевалке кубанской команды. Этот снимок появился на официальной странице клуба в Twitter уже через час после игры.
"Они счастливы, вы счастливы, мы счастливы!" - говорится в подписи к этому снимку. На фото - 24 довольных всем человека: футболисты, тренеры и сотрудники административного штаба клуба.
И еще любопытный факт: оказывается, поединок в Салониках стал 500-м официальным матчем "Краснодара" за всю историю клуба. Вот такие удивительные совпадения.
Здесь же помещен и минутный видеоролик, снятый на поле стадиона "Тумба" в Салониках вскоре после финального свистка. На нем - те же эмоциональные лица футболистов и их победные восклицания. Причем, пожалуй, громче всех радуются случившемуся два, как считается, самых скупых на проявление темперамента скандинава: шведский полузащитник Виктор Классон и его партнер по национальной сборной и форвард "Краснодара" Маркус Берг.
А уже на следующий день все поклонники "черно-зеленых" с громадным интересом следили за трансляцией жеребьевки группового раунда турнира. Еще бы, ведь команда, которая родилась всего 12 (!) лет назад, оказалась в одном ряду с великими клубами: "Барселоной" и "Реалом", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", "Ювентусом" и "Интером", "Баварией" и "Боруссией"...
Правда, эти гранды волею слепого случая миновали нашу группу. Что, кстати, поначалу было воспринято многими... с сожалением.
"Есть разочарование от жеребьевки. Тому же "Краснодару" могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя Лиги Европы "Севилью", ни "Челси", потратившего 250 миллионов евро, ни "Ренн", который сейчас лидирует в чемпионате Франции. Но для "Краснодара" дебют в Лиге чемпионов - это праздник. И для клуба, и для города. Думаю, они все-таки ждали другой группы", - сказал, например, экс-игрок "Спартака", а сегодня известный футбольный эксперт Константин Генич.
Специалист в своем высказывании оценил высочайший уровень соперников, с которыми предстоит сражаться "быкам". Действительно, все видели, как совсем недавно та же "Севилья" в блестящем стиле обыграла в Лиге Европы миланский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед", а буквально неделю назад была очень близка к победе в матче за Суперкубок Европы с мюнхенской "Баварией".
Ну а для ее главного тренера Хулена Лопетеги поездка в столицу Кубани, без сомнения, окажется особенной. Напомним, на базе Академии "Краснодара" под его руководством готовилась к чемпионату мира - 2018 сборная Испании. Однако буквально за пару дней до начала первенства стало известно, что параллельно наставник ведет переговоры о работе в мадридском "Реале". В результате федерация футбола этой страны приняла решение уволить Лопетеги, улетевшего в тот же день из южной столицы в глубочайшем расстройстве.
Можно только представить, с каким чувством Хулен вернется в этот несчастливый для него город. Хотя сначала россиянам предстоит нанести визит в Севилью, где, кстати, находится самая старая в Испании арена для проведения корриды. А кубанских "быков" ждет бой с местными футбольными матадорами на расположенном неподалеку знаменитом стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Добавим, два года назад команды уже встречались на групповой стадии Лиги Европы. Дома "Краснодар" выиграл со счетом 2:1, забив мяч в добавленное время, а в Испании хозяева взяли убедительный реванш - 3:0.
Не менее увлекательными ожидаются противостояния с "Челси" и "Ренном".
Дуэли краснодарского и лондонского клубов особую изюминку придают имена владельцев - россиян из списка "Форбс" Романа Абрамовича и Сергея Галицкого. В теории преимущество на стороне "Челси" ("синих" тренирует знаменитый в прошлом футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард) - победитель Лиги чемпионов 2012 года провел мощную трансферную кампанию, усилившись целой россыпью суперзвезд: игроками сборной Германии Вернером и Хаверцом, сборной Бразилии - Силвой, сборной Великобритании - Чиллуэллом и Зиешом из голландского "Аякса".
В грозную силу стремительно превратился и "Ренн". Коллектив из столицы Бретани, постепенно собравший боеспособный состав из мощных футболистов, буквально на днях пополнился еще двумя мощными игроками - из миланского "Интера" сюда перешел защитник сборной Швеции Далберт, а из туринского "Ювентуса" - центральный защитник сборной Италии Ругани.
Увы, из-за существующего в российской Премьер-лиге жесткого лимита на легионеров "Краснодар" не имеет возможности усилиться перед стартом Лиги чемпионов. А тут еще и целый ряд лидеров получили травмы (Вандерсон, Ари и Берг). Но сами "быки" дружно уверяют, что не для того так мечтали выступить в престижном турнире, чтобы заранее считать себя аутсайдерами.
Мурад Мусаев, главный тренер ФК "Краснодар":
- Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы. А "Ренн" показывает содержательный футбол. Мы дебютируем в таком большом турнире. Команда должна идти, шаг за шагом набираясь опыта и повышая качество игры. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат.
"Краснодар" против ПАОКа провел свой 64-й матч в еврокубках и шестой - в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Этот выигрыш стал для команды суммарно 31-м в клубных турнирах Старого Света. А статистика за все годы ее выступления в них такова: 31 победа, 12 ничьих, 21 поражение, разница мячей 102-80. В Лиге чемпионов УЕФА в активе "черно-зеленых" теперь три победы, три поражения и разница мячей 8-11.
Кроме спортивных достижений, участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ожидают и очень солидные призовые. По данным УЕФА, призовой фонд турнира составляет 2 миллиарда 32 миллиона евро. Так, выход в основной раунд (в него также попали питерский "Зенит" и московский "Локомотив") пополнит казну ФК "Краснодара" минимум на 22 миллиона евро: из них 15,25 миллиона - бонус за участие, 6,65 миллиона - так называемый "исторический бонус" и примерно 0,15 миллиона евро - от реализации ТВ-прав.
Кроме того, за победу в одной игре команда получает дополнительно 2,7 миллиона евро, за ничью - 900 тысяч. За выход в 1/8 финала (путевки туда дают двум лучшим командам из группы) "быки" могут получить еще 9,5 миллиона евро.
Матчи главного клубного турнира Европы пройдут со зрителями. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Принято решение о допуске зрителей на стадионы во время матчей под эгидой УЕФА. Общая заполняемость трибун при этом не должна превышать 30 процентов. Таким образом, на домашних матчах "Краснодара" в Лиге чемпионов смогут присутствовать примерно 11,5 тысячи болельщиков.