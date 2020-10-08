В Севастополе чиновника осудили за пропажу двух миллиардов рублей

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор арестованному два года назад директору ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" Александру Антюфееву в деле о пропаже более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений "Южные".

Как сообщили сегодня в управлении Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе, экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Напомним, Антюфеев был задержан в июле 2018 года в Нижнем Новгороде и этапирован в Севастополь. В декабре 2017 года, занимая должность и.о. директора ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", он заключил госконтракт с компанией "Биотехпрогресс" на сумму 6,85 миллиарда рублей на строительство КОС "Южные", а затем подписал дополнительное соглашение к контракту, незаконно исключив пункт о казначейском сопровождении. Фирме был выплачен 30-процентный аванс на сумму 2,056 миллиарда рублей. Деньги были перечислены в ОФК-Банк, у которого спустя несколько месяцев Центробанк РФ отозвал лицензию. По последним данным, 747 миллионов рублей аванса подрядчик успел потратить на цели, не связанные с выполнением контракта. Остальные 1,3 миллиарда рублей заблокированы в лопнувшем банке. Строительство объекта было заморожено.

Как рассказали в управлении Генпрокуратуры РФ в ЮФО, у заказчика отсутствовали разрешение на строительство, паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметная документация. Несмотря на это, руководитель ГКУ подписал госконтракт, а затем и допсоглашение, исключившее надзор казначейских органов за исполнением обязательств. В результате этих действий застройщик израсходовал аванс на цели, не связанные со строительством канализационных сооружений, сроки сдачи объекта нарушены.

Решением суда Антюфеев приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также в течение двух лет не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор может быть обжалован.

Фигурантами по делу о КОС "Южные" также проходят бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов и директор компании-подрядчика "Биотехпрогресс" Денис Петров. Их уголовные дела уже переданы в Ленинский районный суд Севастополя. Оба подсудимых содержатся под стражей.

Тарасов обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий. По версии следствия, именно он в декабре 2017 года дал указание Александру Антюфееву заключить госконтракт на строительство КОС "Южные" и подписать допсоглашение, которое привело к пропаже аванса.

Петрова обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, более 600 миллионов из суммы аванса он похитил и израсходовал на цели, не связанные со строительством КОС "Южные", в том числе вывел из оборота через подконтрольные коммерческие организации.