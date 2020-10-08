В Ишиме директора школы и учителя наказали за инсценировку теракта

Руководителей ишимской школы, где устроили инсценировку теракта, наказали после прокурорской проверки.

"К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица. Среди них замдиректора по социальным вопросам департамента по образованию, директор школы, его заместитель и учитель ОБЖ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, 4 сентября для учеников пятого класса провели тематического мероприятие, приуроченное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вместо того, чтобы рассказать ребятне о правилах поведения в опасной ситуации, организаторы решили показать, как в реальности мог бы выглядеть захват заложников: в класс неожиданно вошли "террористы" (их роли сыграли старшеклассники), начали запугивать детей.

Неоднозначный урок вызвал возмущения родителей, что привело к проверке в школе. "Концепция мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации", - уверены в прокуратуре.

Ведомство инициировало возбуждение дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Замдиректора департамента объявлено замечание, директор учебного заведения, его заместителю и педагогу ОБЖ - выговоры. Кроме того, директора и школу оштрафовали на 10 и 50 тысяч, соответственно.