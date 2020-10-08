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08.10.2020 11:38
Рубрика: Происшествия

В Ишиме директора школы и учителя наказали за инсценировку теракта

Текст: Екатерина Призова
Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима / vkontakte Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима / vkontakte
Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима / vkontakte

Руководителей ишимской школы, где устроили инсценировку теракта, наказали после прокурорской проверки.

Фото: vk.com/pereishima
Родители отреагировали на историю о "взятых в заложники" пятиклассниках

"К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица. Среди них замдиректора по социальным вопросам департамента по образованию, директор школы, его заместитель и учитель ОБЖ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, 4 сентября для учеников пятого класса провели тематического мероприятие, приуроченное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вместо того, чтобы рассказать ребятне о правилах поведения в опасной ситуации, организаторы решили показать, как в реальности мог бы выглядеть захват заложников: в класс неожиданно вошли "террористы" (их роли сыграли старшеклассники), начали запугивать детей.

Неоднозначный урок вызвал возмущения родителей, что привело к проверке в школе. "Концепция мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации", - уверены в прокуратуре.

Ведомство инициировало возбуждение дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Замдиректора департамента объявлено замечание, директор учебного заведения, его заместителю и педагогу ОБЖ - выговоры. Кроме того, директора и школу оштрафовали на 10 и 50 тысяч, соответственно.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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