Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи

Музыкальный конкурс "Новая волна" в следующем году вернется в Сочи. Об этом стало известно накануне из эфира в одной из соцсетей шоу-проекта во время интервью генерального продюсера и председателя жюри конкурса Игоря Крутого.

Он уточнил, что это произойдет с большой долей вероятности.

Как ранее писала "РГ", в этом году "Новая волна" планировалась в Казани, но мероприятие не состоялось из-за пандемии. Оно должно было пройти в 19-й раз.

Напомним, до 2014 года "Новую волну" принимала Юрмала, но организаторам пришлось перенести его после запрета латвийских властей о посещении территории страны несколькими известными российскими артистами. Потом конкурс пять раз проводился в Сочи.

- Пока мы были в Юрмале она получала просто сумасшедшую рекламу своего курорта, - отметил Игорь Крутой. - Я не могу сказать, что мы Сочи помогли с рекламой, тем не менее нахождение этого проекта там придало Сочи свой колорит.