Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

На YouTube-аккаунте канала CBS опубликован первый полноценный трейлер еще одной актуальной грядущей премьеры - новой экранизации масштабного постапокалиптического эпоса Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand, 1978).

Как и предыдущая - 1994 года, - она выполнена в формате сериала. Но с существенным отличием: специально под новое шоу "король ужасов" сочинил новый финал истории.

Постановщиком и продюсером выступил режиссер многострадальных "Новых мутантов" Джош Бун, один эпизод снял Винченцо Натали ("Куб", "Химера"). Сценарная адаптация - Бенджамин Кавелл ("Подлый Пит", "Родина"), он же - сопродюсер.

В ролях - Александр Скарсгорд (Рэндалл Флэгг, Человек в черном), Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон.

По центру сюжета - сложные моральные дилеммы выживших после глобальной пандемии двух процентов человечества. Часть которых тянется к ламповому свету прошлого, тогда как вторая склоняется к темной стороне.

Премьера девятисерийного шоу - 17 декабря. Финальный эпизод выйдет уже в январе 2021-го.