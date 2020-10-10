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Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга

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    10.10.2020, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-аккаунте канала CBS опубликован первый полноценный трейлер еще одной актуальной грядущей премьеры - новой экранизации масштабного постапокалиптического эпоса Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand, 1978).

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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Как и предыдущая - 1994 года, - она выполнена в формате сериала. Но с существенным отличием: специально под новое шоу "король ужасов" сочинил новый финал истории.

Постановщиком и продюсером выступил режиссер многострадальных "Новых мутантов" Джош Бун, один эпизод снял Винченцо Натали ("Куб", "Химера"). Сценарная адаптация - Бенджамин Кавелл ("Подлый Пит", "Родина"), он же - сопродюсер.

В ролях - Александр Скарсгорд (Рэндалл Флэгг, Человек в черном), Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон.

По центру сюжета - сложные моральные дилеммы выживших после глобальной пандемии двух процентов человечества. Часть которых тянется к ламповому свету прошлого, тогда как вторая склоняется к темной стороне.

Премьера девятисерийного шоу - 17 декабря. Финальный эпизод выйдет уже в январе 2021-го.

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