Сегодня на "Динамо" россияне примут турок в матче третьего тура футбольного розыгрыша Лиги наций. В своей группе наша сборная лидирует - были одержаны победы над сербами и командой Венгрии. Турция же после двух туров набрала одно очко благодаря нулевой ничьей с сербами.

На днях обе сборные провели товарищеские матчи. Россияне в Москве проиграли шведам. В целом хозяева владели громадным территориальным преимуществом, гораздо чаще держали мяч и атаковали. Однако как всегда нас подвели ляпы в обороне. Сначала на стандарте подкачали Кутепов и Джанаев, а через какое-то время Кудряшов неудачно подставил ногу под хиленький удар шведа, чем привел своего вратаря в полнейший ступор. Немного скрасил впечатление об игре гол Соболева в концовке. Нападающий "Спартака" отличился в своем первом же матче за сборную.

Перед игрой со шведами стало известно, что команде из-за травм не помогут Смолов и Петров, а у Джикии и Гилерме сомнительные тесты на коронавирус. Теперь ситуация в обороне усугубилась таким же сомнительным тестом и у Марио Фернандеса. На фоне того, что наши творили в защите против Швеции, такая потеря смотрится совсем печально. Станислав Черчесов поведал, что вместо Джикии вызван Беляев, замену же Фернандесу будут подбирать из тех уже имеющихся игроков. Посмотрим, но ситуация тревожная. Россияне и с Джикией и Фернандесом в обороне пропустили один от сербов и два от венгров, поэтому, что будет без них, сказать невозможно.

Тем более, что турки хоть и не забили ни одного мяча в прошлых двух матчах, но и пропустили всего однажды. Как уже было сказано, Турция и Сербия обошлись без голов, а венгры огорчили наших сегодняшних соперников лишь однажды. А пока наши мучились со Швецией, турки резвились в товарищеском матче с Германией. Напрочь забыв об осторожности, на двоих команды оформили 6 мячей и разошлись миром. Атакующий потенциал у Турции безусловно есть - в первую очередь это выступающие в Италии Ундер и Чалханоглу. От того, насколько хорошо с ними справятся наши защитники, во многом будет зависеть исход противостояния.

Матч Россия - Турция начнется в 21:45 мск, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!