Страхование имущества юрлиц поддержало рынок

Замедление экономической активности из-за связанных с пандемией ограничений повлияло на корпоративное страхование. По данным Банка России, объемы взносов в страховании грузов по итогам первого полугодия 2020 года сократились на 2,4 процента. Спрос в этом сегменте страхования сократился еще более существенно - на 12,6 процента.

При этом отдельным компаниям удалось нарастить сборы по страхованию грузов во втором квартале. Так, в "Абсолют Страховании", специализирующемся на страховании внутрироссийских перевозок наземным транспортом, сборы по страхованию грузов во втором квартале 2020 года выросли на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- Положительный показатель по грузам на первый взгляд вызывает удивление, - отметил первый заместитель генерального директора "Абсолют Страхование" Виктор Кривошеев. - Очевидно, что нормальный грузооборот между странами был нарушен пандемией. Однако не следует забывать, что перерывы в грузовом транспортном сообщении в отличие от транспорта пассажирского были довольно короткими. Кроме этого, объемы экспортно-импортных перевозок в России не сопоставимы с объемами внутрироссийских перевозок. Для отдельных компаний, в зависимости от их специализации, эти показатели могут быть еще более значительными.

По данным ЦБ РФ, страхование прочего имущества юридических лиц по итогам второго квартала стало единственным основным видом страхования, кроме накопительного страхования жизни, который показал рост.

Взносы выросли на 3,2 процента по сравнению со вторым кварталом 2019 года, до 24,2 миллиарда рублей. Возможной причиной роста регулятор называет укрупнение портфелей крупнейших страховщиков в этом сегменте.

Как отмечают аналитики Национального рейтингового агентства, в первом полугодии развитие страхового рынка в целом не пошло по негативному сценарию благодаря положительной динамике страхования имущества юрлиц. Объем премий вырос на 19 процентов - до 67,7 миллиарда рублей, в основном за счет страхования имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ (этот сегмент прибавил 8,9 миллиарда рублей). В структуре страховых премий за первое полугодие на страхование имущества юридических лиц приходится 9,2 процента. При этом в сегменте сохраняется высокая концентрация, на топ-10 компаний приходится 91 процент премий.

По словам участников рынка, из-за пандемии сильно пострадали отдельные нишевые сегменты корпоративного рынка. Это, например, страхование имущества и ответственности предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.д.), гостиниц, страхование ответственности устроителей мероприятий, страхование музейных выставок, ответственности и имущества арендаторов в торговых и бизнес-центрах и т.д. Эти сегменты до сих пор не могут восстановиться.

Просевшие в период самоизоляции автострахование (из-за перерывов в работе автодилеров) и ДМС (многие компании переносили сроки возобновления договоров страхования) сейчас практически вышли на уровень начала года.

Как показал опрос KPMG, 6 процентов страховщиков предложили скидки на тарифы либо расширенные программы при сохранении текущих тарифов клиентам - юридическим лицам, занимающимся доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости. В целом корпоративный сектор был затронут пандемией намного слабее розничного.

- Технология аквизиционной работы в этом секторе не требует обязательных очных контактов между страховщиком и страхователем, - отметил Виктор Кривошеев. - Перешедшие на удаленный доступ сотрудники страховых компаний быстро наладили документооборот со своими партнерами, также находящимися на "удаленке". Основные сборы российские корпоративные страховщики получают не от малого и среднего бизнеса, который, собственно, и пострадал от введенных ограничений, а от крупных добывающих и перерабатывающих сырье предприятий, крупных транспортных и строительных компаний, в значительной степени контролируемых госкорпорациями. Эти предприятия были затронуты пандемией в значительно меньшей степени.

Комментарий

Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу, Блок андеррайтинга Страхового Дома ВСК:

Фото: Пресс-служба Страхового Дома ВСК

- Транспортные, транспортно-экспедиционные, логистические компании в период пандемии не прекращали работать. Правительство определило их как организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, поэтому количество перевозок по России в целом не уменьшилось. Просто большая часть перевозимых грузов стала относиться к более дешевому сегменту (продукты питания и товары первой необходимости).

Связанные с пандемией ограничения больше всего повлияли на международные перевозки, из-за закрытия границ, в том числе с Китаем и Европой, у части клиентов сократились объемы перевозок, а некоторые грузовладельцы вовсе не работали, поэтому за второй квартал этого года наши сборы по страхованию грузов сократились по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Например, Китай до сих пор работает с Россией по поставкам квотной системой.

Но вместе с тем в этом году не было традиционного летнего отпускного затишья в июне, да и в других летних месяцах, поэтому сборы по страхованию грузов не только удалость сохранить, но и увеличить в этот период.

Наибольшее влияние пандемия оказала на предприятия авиационной отрасли: ограничительные меры привели к беспрецедентному снижению активности авиаперевозчиков во всем мире. В России, по экспертным оценкам, интенсивность полетов сократилась на 70 процентов, а в период с апреля по июнь - более чем на 90 процентов, и, к сожалению, тенденции к улучшению ситуации прослеживаются слабо. Предприятия гражданской авиации стали обращаться к страховщикам с просьбами о пересчетах премии в связи с вынужденными простоями даже в случаях, когда это не было изначально предусмотрено договорами страхования. Сложившаяся ситуация уже оказала существенное влияние на авиационных страховщиков во всем мире, однако мы ожидаем, что этот рынок еще долго будет испытывать сложности в связи с потенциальным сокращением количества перевозчиков и медленным восстановлением интенсивности полетов. Также некоторые корректировки претерпел рынок страхования космических рисков: в связи с ограничительными мерами ряд запусков как в России, так и за рубежом были перенесены на более поздние сроки.

Что касается страхования имущества юридических лиц , то в целом пандемия не оказала серьезного негативного влияния. Темп роста сборов страховых премий в первом полугодии 2020 относительного аналогичного периода прошлого года составил 120 процентов.

Наибольший рост страховых премий наблюдался и наблюдается по страхованию перерыва в производственной и коммерческой деятельности, как и наибольшая убыточность в этом сегменте, на которую повлияло широкое страховое покрытие, не исключающее ущерб, возникший в результате карантина. Правилами страхования предусматривалось покрытие убытков, в результате перерыва в производственной деятельности в связи с действиями властей по введению ограничений в доступе к застрахованному имущественному объекту по любой причине. Сейчас многие страховщики, и не только российские, вносят изменения в правила, в условия страхования, учитывая итоги работы в условиях пандемии.

В период пандемии клиенты чаще стали просить скидку по тарифам, увеличивать срок оплаты страховой премии, а также нестандартную рассрочку. Спрос на корпоративное добровольное страхование оставался и остается на высоком уровне, однако в связи со снижением объема кредитования корпоративного бизнеса банками доля залогового имущества в портфелях страховщиков снижается, тем самым происходит перераспределение между каналами продаж. Также пандемия повлияла на спрос по страхованию от рисков, связанных с последствиями ограничений, например, многие клиенты как малого и среднего бизнеса, так и крупные, в частности сетевые гостиницы, теперь стандартно запрашивают страхование от перерыва в деятельности, в том числе и в результате введения карантинных мер, ограничивающих использование имущественного объекта. С большой долей вероятности подобные запросы и далее станут обыденными в новых экономических реалиях.